Tri spektakularna izdanja Carle Bruni u Cannesu: Koji outfit je vaš favorit?

Bivša francuska prva dama zasjala je u trima prekrasnim haljinama i pokazala kako jednostavno žonglira različitim stilovima

Bivša francuska prva dama, top model i pjevačica Carla Bruni još je jednom pokazala zašto je desetljećima sinonim za francuski chic i bezvremensku eleganciju. Na filmskom festivalu u Cannesu tijekom jednog dana Carla je presvukla tri različite haljine i pokazala kako izgledati savršeno za sve prigode.

Prvo izdanje, upečatljiva haljina s grafičkim uzorkom u nijansama crne, bijele i ružičaste boje vizualno je izdužila figuru slavnog modela zahvaljujući vertikalnim linijama koje stvaraju optičku iluziju. Poseban efekt dali su rukavi u obliku plašta koji su pri hodu stvarali dojam pokreta i dodatne teatralnosti. Duboki izrez na prednjem dijelu unio je dozu seksepila, ali bez gubitka elegancije po kojoj je Carla poznata.

Za svečani crveni tepih u Palais des Festivals, gdje je održana svjetska premijera filma "Garance", Bruni je odabrala crno-bijelu haljinu iz radionice Roberta Cavallija, koju je dizajnirao Fausto Puglisi. Haljina zebrinog uzorka savršeno joj je pristajala, a štikle sa svinutom potpeticom i skupocjeni nakit doprinijeli su glamuroznom looku.

Carla je dan završila na prestižnoj zabavi Kering Women In Motion Awards, gdje se pojavila u satenskoj haljini boje šampanjca iz brenda Celine. Dugu slip haljinu s blagim drapiranjem na dekolteu koja je savršeno pratila liniju tijela podigla je raskošnom dijamantnom ogrlicom.

Ovo izdanje mnoge je podsjetilo na estetiku devedesetih i glamur supermodel ere iz vremena kada je Carla dominirala modnim pistama.