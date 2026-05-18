Tjedni horoskop od 18. do 24. svibnja: Jednom znaku ovo je tjedan iz snova!

Merkur u svom sjedištu u Blizancima cijeli tjedan ubrzava misli, dok skladan aspekt Venere i Marsa unosi energiju u odnose i kreativnost. Evo kako će se to odnositi na svaki znak

Ovan

LJUBAV: Vladar vašeg znaka, Mars, ulazi u polje financija i vrijednosti, što može privremeno smanjiti vašu impulzivnost u ljubavi. Fokus se prebacuje na stabilnost. Prelazak Venere u znak raka unosi toplinu u vaš dom i obiteljske odnose. Ovo je prekrasno razdoblje za jačanje veza s najbližima i stvaranje osjećaja sigurnosti. Slobodni bi mogli osjetiti potrebu za partnerom koji pruža osjećaj utočišta. POSAO: Nakon sedam tjedana naglašene osobne inicijative, vaša se energija sada usmjerava na materijalnu sigurnost. Ne očekujte brze pobjede, već se pripremite na period strpljivog građenja vrijednosti. Ulazak Sunca u Blizance potiče komunikaciju, učenje i pregovore. Kraj tjedna je povoljan za potpisivanje ugovora ili donošenje važne, praktične odluke. ZDRAVLJE&SAVJET: Mogući su problemi s cirkulacijom i osjećaj umora početkom tjedna. Mars u Biku poziva vas da energiju trošite kroz fizički rad ili vježbe koje grade izdržljivost, a ne kroz kratke eksplozije. Ne dopustite da vas privremena frustracija odvrati od dugoročnih ciljeva. Strpljenje je ključno.

Bik

LJUBAV: Ovo je za vas tjedan velikih promjena. Ulazak Marsa u vaš znak donosi vam snažnu energiju, ali i sklonost nestrpljenju i tvrdoglavosti. Važno je da pronađete konstruktivan način za kanaliziranje ove sile. Istovremeno, vaša vladarica Venera ulazi u Raka, donoseći toplinu i zaštitnički instinkt u vaše financijsko i emocionalno polje, što može donijeti osjećaj sigurnosti u vezama. POSAO: Sezona vaših rođendana se završava, a fokus prelazi na prihode i materijalne temelje. Merkur u polju financija pomaže vam da razmišljate jasno i praktično o novcu. Kraj tjedna je idealan za izradu održivog financijskog plana, restrukturiranje proračuna ili odluku o ulaganju. Vaš osobni magnetizam je snažan, što pomaže u pregovorima. ZDRAVLJE&SAVJET: Mars u vašem znaku zahtijeva fizičku aktivnost. Vrtlarenje, vježbe snage ili bilo koji konkretan fizički rad pomoći će vam da se oslobodite viška napetosti i izbjegnete pasivnu agresiju. Promjena je često neugodna prije nego što postane oslobađajuća. Prihvatite transformaciju.

Blizanci

LJUBAV: Sunce 21. svibnja ulazi u vaš znak i time počinje vaša astrološka godina! Vaša energija, vidljivost i samopouzdanje su na vrhuncu. S vladarom Merkurom u vašem znaku, vaš šarm i komunikacijske vještine su neodoljivi. Ipak, Mars ulazi u vašu dvanaestu kuću, što može iznijeti na površinu neke podsvjesne frustracije. Mogući su nesporazumi ako ne objasnite partneru svoju potrebu za introspekcijom. POSAO: Vaš um je oštar, a izražavanje tečno i hrabro. Ovo je idealan period za prezentacije, pisanje i pokretanje novih projekata. Venera u Raku podržava vaše financije, otvarajući sretan i zaštitnički period za zaradu. Kraj tjedna donosi priliku za ozbiljnu odluku ili završni razgovor koji će vam donijeti olakšanje. ZDRAVLJE&SAVJET: Mentalno ste iznimno aktivni, no pripazite na preopterećenost. Mars u dvanaestoj kući može utjecati na kvalitetu sna. Snovi i signali tijela sada vam puno govore. Ono što se sada čini kao prepreka ili prekid, zapravo vam može otkriti bolji i jači smjer.

Rak

LJUBAV: Ovo je za vas iznimno lijep tjedan. Venera, planet ljubavi i ljepote, 19. svibnja ulazi u vaš znak, gdje se pridružuje Jupiteru. Ova kombinacija otvara jedan od najsretnijih osobnih perioda u godini za ljubav, privlačnost i općenito dobre prilike. Vaš šarm i društvena energija blistat će tjednima koji dolaze. Prijateljstva i ljubav će se ispreplitati na zanimljiv način. POSAO: Sunce ulazi u vašu dvanaestu kuću, označavajući početak mjeseca koji je više posvećen povlačenju, odmoru i pripremi za vaš rođendan. Ovo nije vrijeme za veliku javnu vidljivost, već za tihi rad i završavanje starih ciklusa. Mars u Biku unosi upornu energiju u vaše društvene krugove i timske projekte. ZDRAVLJE&SAVJET: Potrebno vam je više kretanja, ali i odmora. Niste u fazi pune snage, stoga slušajte svoje tijelo i napunite rezerve energije. Vikend je povoljan za obitelj i voljene. Otvorenost i iskrenost sada stvaraju jače veze od podizanja emocionalnih zidova.

Lav

LJUBAV: Vaš šarm i samopouzdanje su u porastu. Magnetski privlačite ljude, no pripazite da ne pokušavate sve kontrolirati. Ljubav najbolje funkcionira kada je spontana. Vikend donosi sjajnu energiju i društvene prilike, što vas čini zvijezdom svakog okupljanja. U vezama, strast se vraća na velika vrata. POSAO: Mars ulazi u vašu desetu kuću karijere i javnog imidža. Energija se seli na vaš profesionalni život, ali ne očekujte brze promocije. Sada je vrijeme za građenje reputacije na čvrstim temeljima, korak po korak. Sunce u blizancima obasjava vaše polje prijatelja i budućih planova, čineći timski rad i umrežavanje izuzetno plodonosnim. ZDRAVLJE&SAVJET: Energija vam je visoka, osobito krajem tjedna kada Mjesec uđe u vaš znak. Ipak, potrebna vam je ravnoteža. Osigurajte si dovoljno sna kako biste mogli iskoristiti sve prilike. Samopouzdanje je vaša najveća snaga, ali djeluje najbolje kada je podržano jasnoćom i realnim planom.

Djevica

LJUBAV: Za slobodne djevice, ovo je tjedan u kojem bi mogle upoznati nekoga tko dijeli njihove intelektualne interese, možda kroz posao ili društvene aktivnosti. U vezama, zajedničko učenje ili planiranje putovanja može ojačati vaš odnos. Venera u raku unosi toplinu u vaš društveni život, a prijatelji vam mogu otvoriti neka nova vrata, pa tako i ljubavna. POSAO: Ovo je sjajan tjedan za vašu karijeru. Vaš vladar Merkur, zajedno sa Suncem, boravi u vašoj desetoj kući javnog statusa, čineći vas iznimno vidljivima. Vaše prezentacije, pisani radovi i komunikacijske vještine su na vrhuncu. Šefovi će cijeniti vašu organiziranost. Ovo je jedan od najproduktivnijih profesionalnih perioda u godini za vas. ZDRAVLJE&SAVJET: Osjećate se stabilno, no pripazite na donji dio leđa i mogućnost prehlade. Vaša sklonost analizi može uzrokovati mentalni umor; pronađite vrijeme za opuštanje. Spor napredak je i dalje napredak. Nemojte se obeshrabriti ako rezultati ne dođu odmah.

Vaga

LJUBAV: Vaša vladarica Venera ulazi u desetu kuću karijere, što može donijeti pozitivne pomake u ljubavnom životu kroz profesionalno okruženje. Međutim, odnosi općenito zahtijevaju više pažnje. Važno je razjasniti nesporazume i ponovno uspostaviti ravnotežu. Komunikacija je vaša najjača strana ovog tjedna; iskoristite je za rješavanje problema i jačanje veza. POSAO: Za vas počinje izuzetno pozitivan period za karijeru. Venera i Jupiter u vašoj desetoj kući mogu donijeti priznanje, promaknuće, novu poslovnu ponudu ili skok u javnoj vidljivosti. Mars, s druge strane, ulazi u vaše polje zajedničkih financija, potičući vas na duboko financijsko restrukturiranje. Ključ uspjeha leži u suradnji. ZDRAVLJE&SAVJET: Harmonija i ravnoteža ključne su teme ovog tjedna. Frustracije i napetost najbolje je eliminirati kroz sport ili neku drugu fizičku aktivnost koja vam donosi zadovoljstvo. Jasno i otvoreno recite što uistinu želite, kako u ljubavi tako i u poslu. To je najbrži put do rješenja.

Škorpion

LJUBAV: Vaš klasični vladar Mars ulazi u Bbika, vaše polje partnerstva. Ovo je vrlo važan tranzit koji donosi intenzivnu energiju u vaše odnose. Može doći do testa izdržljivosti s partnerom. Važno je biti strpljiv, ali i čvrsto držati svoje granice. Venera u raku otvara predivan period za učenje i putovanja, što može unijeti svježinu u vaš ljubavni život. POSAO: Sunce ulazi u vaše osmo polje, naglašavajući teme zajedničkih financija, poreza, dugova i psihološke transformacije. Ovo je za vas poznat teren. S Merkurom u istom polju, ovo je iznimno produktivan period za financijske analize, dubinska istraživanja i važne uvide. Intuicija vas vodi točno tamo gdje trebate biti. ZDRAVLJE&SAVJET: Imate snažnu unutarnju energiju koja ponekad može biti preintenzivna. Pripazite na stres. Fizička aktivnost pomaže u oslobađanju napetosti i održavanju ravnoteže. Jasnoća dolazi onog trenutka kada prestanete izbjegavati teške, ali važne istine.

Strijelac

LJUBAV: Sunce ulazi u blizance, vaše polje partnerstva, čime za vas počinje sezona odnosa. Sljedećih mjesec dana, brak, partnerstva i suradnje dolaze u prvi plan. Kroz ogledalo drugih, bolje ćete vidjeti sebe. Komunikacija u vezama je brza i živa. Slobodni bi mogli upoznati nekoga tko donosi dašak svježeg zraka u njihov život. POSAO: Mars ulazi u vaše šesto polje svakodnevnog posla i zdravlja. To donosi upornu energiju u vaše radno okruženje i rutine. Sada je vrijeme za uspostavljanje održivih navika, a ne za ishitrene pristupe. Venera i Jupiter u raku otvaraju jedan od najsretnijih perioda u godini za rješavanje pitanja kredita, nasljedstva ili partnerovih financija. ZDRAVLJE&SAVJET: Avantura vas zove i osjećate potrebu za izlaskom iz rutine. Mars u šestoj kući idealan je za uspostavljanje novih zdravih navika i redovitog vježbanja. Tijelo traži dinamiku. Odmor je jednako važan dio napretka kao i akcija. Dopustite si da se regenerirate.

Jarac

LJUBAV: Nakon napetog perioda, Mars konačno napušta vaše polje doma i obitelji, donoseći veliko olakšanje. Energija se sada seli u vaše polje kreativnosti i romantike. Istovremeno, Venera ulazi u vaše polje partnerstva, gdje se pridružuje Jupiteru, donoseći pravo obilje i sreću u vaše odnose. Ovo je predivan period za ljubav, posvećenost i uživanje. POSAO: Sunce ulazi u vaše šesto polje, stavljajući naglasak na svakodnevne rutine, zdravlje i radno okruženje. S Merkurom u istom polju, vrlo ste produktivni u organizaciji posla i rješavanju detalja. Vaš analitičan pristup donosi konkretne rezultate. Kraj tjedna je povoljan za donošenje praktične odluke vezane za posao. ZDRAVLJE&SAVJET: Zdravlje zahtijeva posebnu pažnju. Uspostavljanje strukturiranog dnevnog plana, koji uključuje redovitu tjelovježbu i zdravu prehranu, donijet će vam potrebnu stabilnost i energiju. Zaštitite svoj unutarnji mir više od svog ponosa, osobito ako dođe do manjih sukoba.

Vodenjak

LJUBAV: Sunce ulazi u blizance, vaše peto polje kreativnosti, romantike i samoizražavanja. Počinje sezona zabave za vas! Kreativne ideje, zaigrane misli i romantična komunikacija su naglašeni. Venera u raku unosi toplinu u vaše radno okruženje, poboljšavajući odnose s kolegama, ali i potičući brigu o sebi kroz uljepšavanje zdravstvenih rutina. POSAO: Intenzivna energija iz polja komunikacije seli se u vašu četvrtu kuću doma i obitelji, gdje ulazi Mars. Ovo je povoljno, ali sporo razdoblje za renovacije, organizaciju doma ili donošenje strukturalnih odluka unutar obitelji. Napredujte promišljenim koracima, a ne naglim potezima. Vaše ideje su dobre, no možda ih ne prezentirate na najbolji način. ZDRAVLJE&SAVJET: Preporučuje se više pažnje posvetiti zdravlju. Venera i Jupiter u šestoj kući pružaju podršku u pronalaženju ugodnih i učinkovitih načina za poboljšanje dobrobiti. Ostanite fleksibilni dok se stvari oko vas prilagođavaju. Vaša sposobnost prilagodbe je vaša snaga.

Ribe

LJUBAV: Ovo je za vas tjedan iz snova! Venera, planet ljubavi, ulazi u vaše peto polje romantike i kreativnosti, gdje se pridružuje vašem vladaru Jupiteru. Ova dva "velika dobrotvora" zajedno otvaraju jedan od najsretnijih perioda u godini za ljubav, kreativne projekte i uživanje u životu. Očekujte obilje podrške u romantičnim odnosima. POSAO: Mars se seli iz vašeg polja financija u polje komunikacije. Intenzivan fokus na novac sada prelazi na pisanje, učenje i razgovore. Ovo je odličan period za rad na dugoročnim projektima poput knjige ili detaljnog članka, jer vam Mars daje potrebnu ustrajnost. Kreativnost dolazi do izražaja, a jedna vaša ideja može biti prepoznata kao iznimno vrijedna. ZDRAVLJE&SAVJET: Vaša osjetljivost je pojačana i možda ćete osjećati veću potrebu za povlačenjem. Obratite pozornost na umor i stres te odvojite dovoljno vremena za odmor i punjenje baterija u miru svog doma. Vjerujte onome što vaša intuicija već odavno razumije. Ona je vaš najpouzdaniji vodič.

