Modna inspiracija: Viktorija Rađa pokazala kako nositi ljetnu haljinu i kada stignu hladniji dani

Ljetne haljine ne morate još pospremiti u ormar. Viktorija Rađa pokazala je kako ih uz nekoliko dobro odabranih detalja možete nositi i u prijelaznom razdoblju, kada su jutra i večeri već osjetno svježiji

Kako se ljeto polako približava kraju, a jutra i večeri postaju sve svježiji, ponovno tražimo načine kako omiljene ljetne komade uklopiti u jesenske kombinacije. Upravo takvu modnu inspiraciju sada nam je pokazala Viktorija Rađa, koja je nježnu haljinu spojila s nekoliko efektnijih komada i dobila outfit koji je kao stvoren za prijelazno razdoblje.

Viktorija je laganu, lepršavu haljinu nosila uz predimenzionirani crni sako naglašenih ramena. Stroža silueta sakoa stvorila je zanimljiv kontrast romantičnijem i ženstvenijem karakteru haljine, a upravo je takvo kombiniranje različitih stilova jedan od najjednostavnijih načina da ljetnu garderobu prilagodite prvim jesenskim danima. Kako bi dodatno naglasila siluetu, oko struka je dodala crni kožni remen s prepoznatljivom zlatnom kopčom. Taj mali detalj istaknuo je struk, ali i cijeloj kombinaciji dao dozu luksuza i karaktera.

Posebno nam se svidjelo što je Viktorija pokazala i koliko se dojam ovakvog outfita može promijeniti izborom obuće. U prvoj varijanti odabrala je crne mokasinke, jedan od onih modela koji se svake jeseni vraćaju među omiljene klasike. Metalni detalj na prednjem dijelu dodao im je moderniji i upečatljiviji izgled, dok je cijela kombinacija ostala dovoljno ležerna za dnevne prilike.

U drugoj varijanti mokasinke je zamijenila smeđim slingback cipelama s visokom potpeticom. Samo ta promjena bila je dovoljna da outfit dobije elegantniji i dotjeraniji karakter, idealan za večernji izlazak ili neku svečaniju prigodu.

Viktorijina kombinacija tako je odličan primjer kako jednu laganu haljinu ne morate pospremiti na dno ormara čim temperature krenu padati. Uz predimenzionirani sako, laganu jaknu ili baloner i odgovarajuću obuću, omiljeni ljetni komad bez problema možete nositi i tijekom prvih jesenskih dana.

Ne propusti gledati prvi Voyo Original, seriju "IQ 160"! Nova epizoda čeka te svakog petka na Voyo!