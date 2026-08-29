Kako složiti jesensku capsule garderobu? Ovih 10 komada čine savršenu bazu

Uz nekoliko dobro odabranih klasika možete stvoriti brojne različite kombinacije, bez nepotrebnog gomilanja odjeće. Otkrivamo ključne komade koji čine savršenu bazu jesenske capsule garderobe

Capsule garderoba temelji se na jednostavnoj ideji – umjesto velikog broja odjevnih komada koje rijetko nosite, birate manji broj kvalitetnih komada koji se međusobno mogu lako kombinirati. Cilj nije imati što manje odjeće, već garderobu u kojoj gotovo svaki komad možete spojiti s nekoliko drugih i bez puno razmišljanja složiti dobar outfit. Jesen je za to posebno zahvalno razdoblje jer se ljetni favoriti još uvijek mogu nositi, samo uz nekoliko toplijih slojeva i promjenu obuće ili modnih dodataka.

Dobra jesenska capsule garderoba zato ne mora značiti potpuno novu odjeću. Ljetne haljine i suknje mogu dobiti jesenski karakter uz balerinke, sako ili tanki pulover, dok se klasična bijela košulja i traperice lako prilagođavaju nižim temperaturama uz baloner ili jaknu. Upravo je slojevitost jedna od najvećih prednosti jeseni, a nekoliko dobro odabranih komada dovoljno je da postojeće stvari izgledaju potpuno drugačije.

Klasični baloner za prijelazne jesenske dane

Baloner je jedan od onih komada kojemu se vraćamo svake jeseni. Bež model klasičnog kroja najlakše je kombinirati, ali ove sezone možete razmisliti i o nešto oversized kroju. Nosite ga uz traperice i balerinke, preko haljine ili uz poslovne hlače.

H&M - 59,99 €

H&M - 79,99 €

Sako koji podiže svaku kombinaciju

Dobro krojeni sako pravi je jesenski saveznik. Posebno dobro funkcioniraju nešto opušteniji, boxy modeli koji se mogu nositi preko majice, košulje ili tankog pulovera. Uz odgovarajuće hlače sako postaje poslovna kombinacija, dok će uz traperice i balerinke izgledati ležernije.

COS - 149 €

Massimo Dutti - 190 €

Tanki pulover za slojevito jesensko odijevanje

Jesen je idealna za tanje pulovere koji se mogu nositi na više načina. Jednostavan model možete kombinirati s trapericama i balerinkama, prebaciti preko ramena uz košulju ili nositi ispod balonera i sakoa kada temperature dodatno padnu.

Massimo Dutti - 90 €

Zara - 29,95 €

Klasična košulja koja se nosi na bezbroj načina

Klasična bijela ili svijetloplava košulja jedan je od najzahvalnijih komada u garderobi. Možete je nositi samostalno tijekom toplijih dana, ispod sakoa i pulovera kada zahladi ili otvorenu preko majice kao lagani sloj.

Zara - 25,95 €

Zara - 25,95 €

Traperice kao temelj svakodnevnih kombinacija

Dobar par traperica temelj je gotovo svake capsule garderobe. Za jesen su dobar izbor modeli ravnog ili nešto šireg kroja, koji se lako kombiniraju s tankim puloverom, košuljom, sakoom i balonerom.

H&M - 34,99 €

Arket - 69 €

Krojene hlače za poslovne i elegantne kombinacije

Uz traperice vrijedi imati i jedan par klasičnih krojenih hlača. Crne, sive, smeđe ili bež hlače lako prelaze iz dnevnog u večernji look. Za posao ih kombinirajte sa sakoom i košuljom, a za opuštenije prilike s tankim puloverom i balerinkama.

Mango - 39,99 €

Mango - 49,99 €

Prijelazna haljina koju možete nositi i u jesen

Haljina nije rezervirana samo za ljeto. Jednostavan midi model može bez problema postati dio jesenske garderobe uz sako, baloner, balerinke ili tanki pulover. Tako ćete maksimalno iskoristiti haljine koje ste nosili tijekom toplijih mjeseci.

H&M - 39,99 €

Zara - 39,95 €

Balerinke za elegantan, ali udoban jesenski look

Balerinke su odličan izbor za prijelazno razdoblje jer kombinaciji daju ženstven i elegantan izgled, a pritom su dovoljno praktične za svakodnevno nošenje. Odlično funkcioniraju uz traperice, krojene hlače, suknje i haljine, a možete ih nositi sve dok temperature dopuštaju.

Massimo Dutti - 90 €

Zara - 39,95 €

Suknja koja se lako prilagođava hladnijim danima

Suknja je odličan način da jesenska garderoba ne postane monotona. Midi model lepršavog kroja možete kombinirati s košuljom i balonerom tijekom toplijih dana, a kasnije s tankim puloverom i balerinkama.

Arket - 89 €

Zara - 39,95 €

Bomber jakna za ležerniji jesenski stil

Bomber jakna odličan je izbor za dane kada želite malo opušteniji i moderniji izgled. Klasičan model u neutralnoj boji lako se kombinira s trapericama, tankim puloverom i balerinkama, dok će nešto predimenzioniraniji kroj jednostavnoj kombinaciji dati trendi dojam. Posebno je praktična za prijelazno razdoblje jer pruža dovoljno topline, a ne djeluje teško ni glomazno.

Massimo Dutti - 125 €

Zara - 39,95 €

U konačnici, vrijedi imati na umu da najbolja capsule garderoba nije ona koja strogo prati točno određeni popis komada, već ona koja odgovara vašem stilu i načinu života. Za jesen je dovoljno nekoliko kvalitetnih osnovnih komada koje možete međusobno kombinirati i nadopunjavati detaljima. Uz slojevite kombinacije čak i ljetni favoriti mogu se nositi tijekom jeseni, pa ćete uz manje kupovanja imati više mogućih outfita.

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