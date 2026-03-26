Savjeti Mirjane Mikulec: Kako osvježiti spavaću sobu bez velikog troška?
Spavaća soba često je najzapostavljeniji dio doma jer je doživljavamo tek kao mjesto za spavanje. Vrijeme je da joj posvetite više pažnje i udahnete joj novi život. Ako ne planirate kupnju novog namještaja ili veće preuređenje, predlažemo jednostavan makeover koji će osvježiti prostor i vratiti mu sjaj. S dolaskom proljeća pravo je vrijeme za male promjene, a upravo je spavaća soba često ona kojoj se pri uređenju pridaje najmanje pažnje. Dodajte neki novi detalj i učinite je ugodnijom i ljepšom nego prije. Tako ćete unijeti dodatnu dozu stila u ovu, po mnogima, najintimniju prostoriju u domu.
Premjestite namještaj
Za početak, isprobajte besplatnu opciju – promijenite raspored namještaja. Već i takva mala promjena može učiniti da spavaća soba izgleda potpuno drugačije. Ujedno je to dobra prilika za temeljito čišćenje: operite prozore i napravite pregled ormara i prostora za pohranu. Na taj način lako ćete se riješiti viška stvari i unijeti više reda u svoju spavaću sobu.
Deka, prekrivač…
Još jedan pristupačan prijedlog je razmisliti o novom prekrivaču, posteljini ili jastucima – poigrajte se različitim teksturama, uzorcima i bojama. U povoljne promjene ubraja se i uređenje zidova: nova boja, tapete, ogledala ili umjetničke slike mogu napraviti veliku razliku. Svaki od tih detalja može u potpunosti promijeniti ugođaj spavaće sobe!
Obogatite prostor sa sobnim biljkama
Biljke su odličan dodatak svakoj prostoriji, uključujući i spavaću sobu. Osim što pomažu u pročišćavanju zraka i tijekom noći otpuštaju kisik, unose i dašak boje te osjećaj svježine u prostor. Također doprinose opuštajućoj atmosferi i povezuju vas s prirodom.
Za spavaću sobu posebno se preporučuju sanseverija, aloe vera, zamija i areka palma. Riječ je o biljkama koje su jednostavne za održavanje i ne traže puno svjetla, što ih čini savršenim izborom za ovaj dio doma.
Postavite tepih
Tepih je dekorativni detalj koji obogaćuje interijer i unosi toplinu u svaki prostor. Osim estetske uloge, služi i kao dodatna izolacija. Dovoljno je prisjetiti se koliko je ugodno ujutro stati bosim nogama na mekanu podlogu. Zbog svega navedenog, vrijedi razmisliti o tepihu u spavaćoj sobi. Unijet će karakter u prostor i stvoriti mali kutak (ili oblak) mira i udobnosti.
Pronađite mjesto za klupu u spavaćoj sobi
Klupa je posljednjih godina postala popularan komad namještaja u gotovo svim prostorijama doma. U spavaćoj sobi često se veže uz dojam luksuza i prostranosti, no to ne mora biti pravilo. Dovoljan je i mali slobodan prostor uz ili ispod kreveta kako bi pronašla svoje mjesto. Iako joj je to najčešća pozicija, možete je postaviti i ispod prozora ili uz prazan zid.
Namjenu joj određujete sami – može poslužiti za sjedenje prilikom odijevanja, kao mjesto za odlaganje odjeće ili dekica koje koristite. Važno je samo da je ne pretrpate stvarima kako bi zadržala svoju funkcionalnost i uredan izgled.
Originalan detalj – metalne rešetke
Ovo je detalj koji ćete vjerojatno trebati izraditi po mjeri, no izuzetno je efektan i lako će privući pažnju u spavaćoj sobi, osobito ako se odlučite za neku izražajnu boju. Metalne rešetke mogu poslužiti kao elegantan ukras na zidu, ali i imati praktičnu funkciju vješalice.
Primjerice, na njih možete odložiti odjeću koju trenutačno nosite i ne želite je odmah vraćati u ormar. Također su praktične pri slaganju odjevnih kombinacija jer pružaju dobru preglednost. Umjesto metala, uvijek se možete odlučiti i za neki drugi materijal, poput drveta.
Nove zavjese oplemenit će prostor
Jedan od najjednostavnijih načina za brzu promjenu su nove zavjese. Ako ih još nemate u spavaćoj sobi, sada je idealan trenutak da ih uvedete. Često ih doživljavamo kao sporedan element i ne pridajemo im dovoljno pažnje, iako mogu značajno utjecati na izgled prostora.
Dodavanjem novih zavjesa odmah ćete primijetiti razliku koju donose. Mogu biti lagane i prozračne ili od težih tkanina, postavljene preko cijelog prozora ili samo dekorativno sa strane, u rolo ili panel varijanti. Ako se teško odlučujete, uvijek možete kombinirati više stilova i stvoriti slojevit, zanimljiv izgled.