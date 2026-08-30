Rajčice su sada najbolje: 5 brzih ručkova za cijelu obitelj - od juhe do pite

Rajčica je uistinu kraljica ljetnog stola. Svježa, jednostavna i puna okusa, savršena je za ljetnu kuhinju, a mi donosimo pet recepata za brzi ručak

Sezona rajčica je na vrhuncu, a vrtovi i tržnice prepuni su sočnih plodova idealnih za lagane ljetne obroke. Njihova svestranost je nevjerojatna, unoseći svježinu u svako jelo. Zaboravite na komplicirane recepte; donosimo vam pet ideja za brze i ukusne obiteljske ručkove koji slave jednostavnost i bogatstvo okusa sezonskih rajčica.

Tjestenina s umakom od svježih rajčica

Nema ničeg boljeg od mirisa domaćeg umaka od rajčice. Ovaj recept je prava esencija Mediterana.

Sastojci (za 4 osobe):

1 kg zrelih rajčica

nekoliko češnjeva češnjaka

maslinovo ulje

sol i papar

svježi bosiljak

tjestenina po izboru

Priprema:

1. Rajčice kratko blanširajte kako biste im lakše skinuli kožu, a zatim ih nasjeckajte.

2. Na maslinovom ulju kratko pirjajte sitno sjeckani češnjak, pazeći da ne zagori.

3. Dodajte nasjeckane rajčice, sol i papar. Kuhajte na laganoj vatri oko dvadesetak minuta, dok se umak ne zgusne.

4. Pred sam kraj kuhanja umiješajte svježe listiće bosiljka.

5. Skuhajte tjesteninu prema uputama na pakiranju.

6. Pomiješajte tjesteninu s umakom, dodajući malo vode od kuhanja za kremastiju teksturu. Poslužite odmah.

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Sočne punjene rajčice

Punjene rajčice, poznate kao "gemista", zasitan su glavni obrok.

Sastojci:

6 većih, čvrstih rajčica

500 g mljevenog mesa

1 glavica luka, sjeckana

riža

svježi peršin, sjeckani

origano, sol, papar

kvalitetno maslinovo ulje

Priprema:

1. Rajčicama odrežite vrhove (sačuvajte ih kao poklopce) i pažljivo izdubite unutrašnjost. Meso rajčice usitnite i dodajte u smjesu za nadjev.

2. Za nadjev pomiješajte mljeveno meso, sjeckani luk, rižu, peršin i začine.

3. Posolite unutrašnjost rajčica i napunite ih pripremljenom smjesom.

4. Složite ih u nauljenu posudu za pečenje i poklopite odrezanim vrhovima.

5. Sve obilno prelijte maslinovim uljem.

6. Pecite u pećnici zagrijanoj na 180°C oko sat i pol, dok riža ne bude kuhana, a rajčice mekane i sočne.

Baršunasta juha od pečenih rajčica

Pečenje rajčica prije kuhanja produbljuje i koncentrira njihov okus.

Sastojci:

1 kg rajčica

1 glavica luka

nekoliko češnjeva češnjaka

1 litra povrtnog temeljca

maslinovo ulje

sol

žlica kiselog vrhnja (po želji)

krutoni ili prepečeni kruh za posluživanje

Priprema:

1. Zagrijte pećnicu na 200°C.

2. Rajčice (za baršunastu glatkoću, ogulite ih prije pečenja), glavicu luka i češnjeve češnjaka rasporedite na lim za pečenje.

3. Prelijte sve maslinovim uljem, posolite i pecite dok povrće ne omekša.

4. Pečeno povrće prebacite u lonac, prelijte povrtnim temeljcem i pustite da prokuha.

5. Sve usitnite štapnim mikserom dok ne dobijete glatku juhu.

6. Za kremastiji dojam, na kraju umiješajte žlicu kiselog vrhnja.

7. Poslužite toplo s krutonima ili prepečenim kruhom.

Pita od rajčica sa sirom

Ova slana pita spaja sočnost rajčica, bogatstvo kremastog nadjeva i prhkost lisnatog tijesta.

Sastojci:

1 paket lisnatog tijesta

4 zrele rajčice

200 g mješavine feta sira i mozzarelle

1 jaje

100 g majoneze ili grčkog jogurta

Priprema:

1. Zagrijte pećnicu na 190°C.

2. Lisnato tijesto utisnite u kalup. Za hrskavije dno, tijesto možete kratko ispeći prije punjenja.

3. Rajčice narežite na ploške i dobro ih ocijedite ili posušite papirnatim ručnikom da puste višak tekućine.

4. U zdjeli pomiješajte sireve, jaje i majonezu (ili grčki jogurt) u kremasti nadjev.

5. Rasporedite nadjev od sira po tijestu.

6. Na vrh posložite ploške rajčica.

7. Pecite oko trideset minuta, dok pita ne postane zlatna.

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Salata Caprese - talijanska jednostavnost na tanjuru

Ponekad je jednostavnost ključ savršenstva. Kvaliteta namirnica je presudna.

Sastojci:

najslađe, zrele rajčice

svježa mozzarella

mirisni, svježi bosiljak

kvalitetno maslinovo ulje

krupna morska sol

svježe mljeveni papar

Priprema:

1. Pobrinite se da rajčice budu sobne temperature kako bi njihov okus došao do punog izražaja.

2. Narežite sir i rajčice na ploške podjednake debljine.

3. Naizmjenično ih složite na tanjur.

4. Preko svega rasporedite listiće bosiljka.

5. Obilno prelijte maslinovim uljem.

6. Začinite krupnom morskom soli i svježe mljevenim paprom.

7. Poslužite odmah uz komad svježeg kruha.

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