Nisu baš nevinašca: 10 istina o ženama rođenima u znaku djevice koje će te možda iznenaditi

One su drage i vjerne i imaju odličnu intuiciju. Samokritične su pa im budi potpora. Evo što sve trebaš znati o ženama rođenima u znaku djevice

Nakon astrološke vladavine u znaku vatrenih lavova, došlo je vrijeme da pozdravimo prve dane jeseni u znaku organiziranih djevica. Vladavina ovog zemljanog znaka traje od 23. kolovoza sve do 22. rujna. Ovaj znak čiji je vladajući planet Merkur jedini je znak u zodijaku koji predstavlja žena.

Iako ih nije uvijek lako voljeti i razumjeti, kritične djevice zapravo su topla bića spremna pružiti mnogo ljubavi – ako uspiješ ući u njihov uži krug prijatelja i voljenih osoba. Kako bi ti lakše pošlo za rukom shvatiti ponašanje žena djevica, evo što bi o njima svakako trebala znati.

Djevice su vrlo osjećajne

Djevice su vjerojatno emotivno najzatvoreniji i najsuzdržaniji znak koji svoje osjećaje drže u svim situacijama pod kontrolom. No, to što ne vole stvarati drame i reagirati na eksplozivan način ne znači da ih je teško povrijediti – upravo suprotno. Djevice su iznimno osjećajne i nježne osobe, ali svoje emocije brižno čuvaju i pokazuju tek rijetkima. Pruži im stoga sigurnu luku da izraze što osjećaju i nemoj ih napadati kad nakon dugog prikrivanja emocija – ponekad naglo eksplodiraju.

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Djevice obožavaju red i čistoću

Ova je osobina ovog horoskopskog znaka nadaleko poznata. Djevice su organizirane, uredne i teže savršenstvu u svim stvarima, pa tako ne čudi što vole da im je okolina čista i uredna. Ako planiraš ili već živiš s djevicom, trudi se ostavljati iza sebe red te ne bacaj odjeću na pod, jer će te pripadnice ovog znaka jednostavno izludjeti.

Ne uzimaj ih zdravo za gotovo

Djevice su vrlo lojalne te će svojim voljenima pružiti 100 posto svoje brige, pažnje i ljubavi, ali nemoj ih zbog toga iskorištavati. Naime, djevice znaju koliko vrijede te neće trpjeti da ih se uzima zdravo za gotovo. Jednom kad osjete da ne dobivaju onoliko koliko daju, pokazat će ti vrata, a ako sumnjaju da su u jednostranom prijateljstvu ili vezi, dobit ćeš jednosmjernu kartu iz njihovog života.

Djevicama treba ugađati - jer si one same neće

Ovaj zemljani znak poznat je po tome što voli i nesebično skrbi za druge. Djevice se vole osjećati potrebnima te im stoga nije teško ugađati i brinuti o bliskim osobama, a same sebe često stavljaju na posljednje mjesto svojih prioriteta. Baš zbog toga im je potrebno ponekad obratiti posebnu pažnju i ugađati im, jer one same za sebe to neće učiniti.

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Djevice baš i nisu nevine

Naziv ovog astrološkog znaka sugerira nevinost, čistoću i čednost, ali su žene djevice vrlo često upravo suprotno od toga. Naime, djevice su jedan od najseksualnijih znakova, a žene ovog znaka poznate su po svojoj senzualnosti. Seks im je jako bitan, a oni sretnici koji s njima završe u krevetu sigurno će biti i više no zadovoljni tretmanom. Unatoč tome što su u početku rezervirane, djevice mogu biti jako strastvene kada se opuste.

Djevice imaju sjajnu intuiciju

Žene djevice na kilometre mogu uočiti lažljivca pa nemoj biti nepoštena ili im lagati. Iznad svega cijene poštenje i povjerenje, čak i ako tvoja iskrenost boli. Nedostatak je što loše stvari ne možeš sakriti od njih čak i ako se trudiš. Ponekad su previše intuitivne za svoje dobro.

Djevice se ponekad vole osamiti

Iako mogu biti vrlo društvene i otvorene, jednako tako djevice znaju i čeznuti za svojim prostorom i samoćom. Neovisne su i uživaju u vremenu za sebe, pa ih je nekad potrebno pustiti da se osame i opuste onako kako im najbolje odgovara.

Djevice su radoholičari

Djevice su iznimno ponosne na svoju radnu etiku. Organizirane, marljive i vrlo pedantne, djevice sve svoje radne zadatke obavljaju s puno elana i predanosti. Njihov je moto ''bez muke, nema nauke''. Naporno rade na svemu uključujući karijeru, odnose, roditeljstvo i hobije. Imaju jako malo tolerancije za one koji ne daju sve od sebe.

Samokritične su pa im budi potpora

Niti jedan drugi znak nije toliko kritičan prema samome sebi kao što su to djevice. S obzirom na to da imaju jako visoke standarde, ponekad im je teško biti nježne prema sebi pa se često pretjerano osuđuju zbog propusta ili grešaka. Stoga im je potrebno da ih osobe koje ih vole ponekad podsjete na sve njihove kvalitete i vrline.

Mrze emocionalne igrice i ucjene

Ovaj horoskopski znak mrzi igrice, i ne vole pogađati kako se osjećaš. To ih izluđuje! Takve stvari smatraju nezrelim i potpuno besmislenim trošenjem vlastite energije. Za djevice je ključna otvorena komunikacija.

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