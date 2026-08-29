Špica prepuna ljepotica: Zagrepčanke pokazale preplanulu put u zanimljivim kombinacijama

Zagrebačka špica ove je subote donijela brojne zanimljive outfite koje je svojim objektivom uhvatio Dosadni Fotograf ekskluzivno za Žena.hr. Iako vremenska prognoza kao da se ne može odlučiti kojem godišnjem dobu pripada, Zagrepčanke su toplom danu s povremenom kišom doskočile modnim kombinacijama koje se savršeno uklapaju u kraj ljeta. Traperice su počele vladati gradom - klasični modeli ravnih nogavica, široke traperice i omiljeni high waist krojevi lako se kombiniraju s laganim majicama, košuljama i bluzama. U fokusu je preplanula put koju su trendseterice istaknule bijelim komadima i kratkim suknjama i hlačama.

Prijelazno razdoblje najbolje je vrijeme za kombiniranje komada koje već imamo u ormaru, a zagrebačka špica ponovno je pokazala kako to napraviti bez puno kompliciranja. Dovoljno je nekoliko promišljenih dodataka da omiljene haljine, traperice i lagane košulje nastavimo nositi još neko vrijeme, samo u malo drugačijim kombinacijama.

Ne propusti gledati prvi Voyo Original, seriju "IQ 160"! Nova epizoda čeka te svakog petka na Voyo!