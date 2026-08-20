Uskoro će nam trebati lagane jakne, a ovi modeli već su stigli u high street ponudu

Ljeto još traje, no jutra i večeri već su nešto svježiji, a to znači da polako dolazi vrijeme za lagane prijelazne jakne. High street kolekcije već su pune trendi modela koje ćemo nositi krajem ljeta i tijekom prvih jesenskih dana, a mi smo izdvojili svoje favorite

Ljeto se polako približava svom kraju, a iako nas još očekuju topli dani, vrućine postupno popuštaju. Jutra i večeri postaju svježiji, što znači da u svakodnevnim kombinacijama ponovno tražimo lagane slojeve koji će nas zaštititi od nižih temperatura. Upravo zato u fokus dolaze prijelazne jakne, praktični modeli koje ćemo rado nositi tijekom kasnog ljeta i prvih jesenskih dana.

U aktualne high street kolekcije već su stigli brojni modeli idealni za ovo promjenjivo razdoblje. Lagane parke, kratki baloneri, vjetrovke, traper jakne i modeli od lana samo su neki od favorita koji se lako uklapaju u gotovo svaku garderobu. Dovoljno su lagani za nošenje preko ljetnih haljina i topova, ali istovremeno pružaju upravo onu dodatnu toplinu koja je potrebna kada temperature navečer padnu.

Kada je riječ o bojama, i dalje dominiraju neutralne i zemljane nijanse. Bež, maslinasto zelena, tamnoplava i smeđi tonovi očekivano su među najzastupljenijima jer se lako kombiniraju s ostatkom garderobe i nikada ne izlaze iz mode. No, za one koji vole malo efektnije komade, tu su i modeli u crvenoj te maslac žutoj nijansi, koje će jednostavnoj kombinaciji dodati dozu boje.

Posebno su praktične lagane jakne koje možete nositi u različitim prilikama, od svakodnevnih gradskih kombinacija do vikend izleta. Kratke jakne odlično izgledaju uz traperice i široke hlače, dok će se lagani baloner bez problema uklopiti i u nešto elegantnije kombinacije. Traper jakna ostaje bezvremenski klasik, a laneni modeli odličan su izbor za kraj ljeta kada još uvijek želimo zadržati prozračan, ležeran izgled.

Prijelazno razdoblje tako donosi savršenu priliku za osvježavanje garderobe jednim novim, svestranim komadom. U nastavku donosimo favorite iz aktualne high street ponude koje ćemo rado nositi tijekom hladnijih večeri i prvih jesenskih dana.

Arket - 79 €

Arket - 79 €

Arket - 79 €

H&M - 49,99 €

H&M - 49,99 €

H&M - 34,99 €

H&M - 54,99 €

H&M - 39,99 €

Pull and Bear - 39,99 €

Pull and Bear - 39,99 €

Pull and Bear - 25,99 €

Zara - 59,95 €

Zara - 25,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 29,95 €

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