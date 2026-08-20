Dr.sc. Danijel Bursać: Perimenopauza - 'tajno razdoblje' koje vaše tijelo prolazi, a nitko vam nije rekao

Umor, nesanica, 'moždana magla' i kilogrami koji se lijepe oko struka? Možda nije samo stres. Možda je vaš organizam ušao u jedno od najintrigantnijih razdoblja ženskog života i da, vrijeme je da o njemu progovorimo bez tabua

Zamislite orkestar koji je godinama svirao savršeno usklađen, a jednog dana dirigent jednostavno nestane. Glazbenici i dalje sviraju, ali ton je drugačiji, ritam nepredvidiv, a zvuk koji se proizvodi neslušljiv. Upravo se to događa u vašem tijelu kada uđete u perimenopauzu - hormoni koji su desetljećima "svirali usklađeni" odjednom gube pravila i kontrolu.

Kad počinje i zašto baš tada?

Za većinu žena mediteranskog podneblja (dakle, i nas) ova životna faza počinje između 40. i 50. godine, s prosjekom oko 47. godine. Međutim, priroda voli iznimke, pa se tako kod nekih žena prvi znakovi mogu pojaviti već sredinom tridesetih. To više nije "fiziologija", tada je to ozbiljni medicinski problem koji zahtijeva detaljnu obradu i liječenje.

Razlog nastanka perimenopauze zapravo je vrlo jednostavan. Broj jajnih stanica u jajnicima s godinama prirodno pada (troši se), proizvodnja estrogena i progesterona postaje nepravilna, kao na roller coasteru, puna nekontroliranih i nepravilnih uspona i padova, koji uzrokuju brojne simptome i probleme.

Prvi znak NIJE valung

Iznenađujuće, ali zapravo je istina, dok svi mislimo da su "vrući valovi" prvi alarm, tijelo najčešće prvo "šalje poruku" kroz promjenu menstrualnog ciklusa:

ciklus se najprije skraćuje na 21-25 dana

zatim se produljuje na više od 35 dana

krvarenje mijenja oblik, boju, intenzitet i miris

ovulacija postaje nepredvidljiva

Važno upozorenje: Ako mislite da nepravilan ciklus znači da ne možete ostati trudni - pogriješili ste. Sve dok ste u perimenopauzi, plodnost postoji (mala i nepravilna, ali postoji), pa kontracepciju treba nastaviti koristiti ako trudnoća nije plan.

A onda stignu i 'vrući valovi'

Ti iznenadni "požari" koji krenu od prsišta i preplave lice i vrat nisu izmišljotina, uzrokuju ih nagli padovi estrogena koji širi krvne žile u koži, što je uzrok navedenog simptoma. Kad se jave noću, kradu vam san, a nedostatak sna vodi u circulus vitiosus umora, razdražljivosti i pada koncentracije tj. konačne nefunkcionalnosti u društvu.

Dodajte tome i:

"moždanu maglu" (eng. brain fog) - zaboravljate gdje ste ostavili ključeve, riječi vam "izlete/nestanu iz glave"

nagle promjene raspoloženja - osjećaj "tijesne kože" gdje vas sve "pogađa" jače nego ranije

smanjenu želju za intimnošću - kombinacija hormona, umora i fizičke nelagode

suhoću i osjetljivost rodnice

Manje poznati, ali jako česti 'uljezi'

Osim klasičnih simptoma, mnoge žene se iznenade kad otkriju da su i ovo dijelovi ove priče:

glavobolje i migrene vezane uz pad estrogena

lupanje srca (stručno - palpitacije), koje mogu izazvati i pravi napad panike

bolovi u zglobovima i mišićima

suha, osjetljiva koža koja često neobjašnjivo svrbi

osjetljivi zubi i desni

napete, bolne grudi prije menstruacije

Zašto se kilogrami 'sele' na struk?

Ovo je možda najviše frustrirajuća promjena za većinu žena (uz naravno promjene na koži – bore). Metabolizam se usporava, a u pravilu se nakon menopauze u prosjeku se dobije oko pet kilograma, i to baš oko struka.

Loša vijest: to nije samo estetski problem. Masno tkivo oko trbuha je i hormonalno aktivno, te povezano s većim rizikom srčanih bolesti i karcinoma endometrija (unutrašnjeg sloja maternice koji se ciklički ljuštio u reproduktivnom razdoblju žene), pa ova faza postaje pravi trenutak za brigu o zdravlju.

Kad definitivno treba posjetiti liječnika?

Perimenopauza je prirodan proces, ona nije bolest, ali postoje "crvene zastavice" koje ne treba ignorirati:

teške promjene raspoloženja ili znakovi depresije

obilno ili neregularno krvarenje između menstruacija

jaka bol ili osjećaj nelagode i pritiska u donjem dijelu trbuhu koja ne prolazi

naglo debljanje, akne ili pojačana dlakavost

Liječnik dijagnozu perimenopauze postavlja kombinacijom ginekološkog pregleda, kliničke slike, a kad je potrebno i analize hormonskog statusa (npr. estradiol, FSH, LH…AMH, TSH, prolatin…itd.) i dr.

Kako olakšati ovo razdoblje? Prije svega promjenom sebe i loših životnih navika

Hrana je saveznik broj jedan

Vlakna, voće, povrće, cjelovite žitarice i dovoljno kalcija, to je recept protiv osteoporoze i srčanih bolesti. Alkohol, kofein i začinjena hrana? Poznati okidači valunga, pa ih je pametno smanjiti (ne u potpunosti ukinuti)

Pokret koji jača

Vježbe s opterećenjem (hodanje, trčanje, umjereno dizanje utega), jačaju kosti i održavaju formu. Manje sjedenja, više kretanja, recept koji stvarno djeluje i dokazano pomaže.

Mir…izvor blagostanja za dušu i tijelo

Joga, tai chi, meditacija... sve što smanjuje stres, pomaže. A razgovor s prijateljicama koje prolaze isto? Nezamjenjiv.

San kao luksuz koji si morate priuštiti

Redovito uobičajeno vrijeme spavanja, hladnija soba, bez kofeina navečer, mali su trikovi koji čine veliku razliku.

Kad treba "pojačanje"

Za vaginalnu suhoću postoje lubrikanti i ovlaživači, ali i lokalna hormonalna terapija. Kad promjene stila života nisu dovoljne, treba potražiti i liječnički savjet, koji može predložiti:

Terapija Za što pomaže Hormonsko nadomjesno liječenje (HNL) Valunzi, promjene raspoloženja, vaginalna suhoća… Vaginalni estrogen Lokalna vaginalna suhoća i osjećaj nelagode SSRI/SNRI Anksioznost, depresija, ublažava i valunge Hormonska kontracepcija Neredovite mjesečnice + zaštita od trudnoće Lijekovi za kosti Prevencija osteoporoze

Zlatno pravilo: Prije korištenja bilo kakvih biljnih dodataka, uvijek se posavjetujte s liječnikom, jer i "prirodno" može stupiti u interakciju s drugim lijekovima koje koristite, te izazvati veći problem od trenutačnog.

Poruka za kraj, tj. što 'odnijeti kući'

Perimenopauza nije problem i bolest koju treba "izliječiti", dapače, to je prirodna tranzicija koja, uz pravo znanje i podršku, može postati vrijeme kad žena preuzima kontrolu nad svojim tijelom i zdravljem kao nikad ranije. Što više o njoj pričamo, manje straha i srama ostaje, a otvara više prostora za brigu o sebi.

Doc.dr.sc. Danijel Bursać, dr.med.

Specijalist ginekologije i opstetricije, subspecijalist humane reprodukcije

KB Merkur i Poliklinika Došen

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