Dr.sc. Danijel Bursać: Perimenopauza - 'tajno razdoblje' koje vaše tijelo prolazi, a nitko vam nije rekao
Zamislite orkestar koji je godinama svirao savršeno usklađen, a jednog dana dirigent jednostavno nestane. Glazbenici i dalje sviraju, ali ton je drugačiji, ritam nepredvidiv, a zvuk koji se proizvodi neslušljiv. Upravo se to događa u vašem tijelu kada uđete u perimenopauzu - hormoni koji su desetljećima "svirali usklađeni" odjednom gube pravila i kontrolu.
Kad počinje i zašto baš tada?
Za većinu žena mediteranskog podneblja (dakle, i nas) ova životna faza počinje između 40. i 50. godine, s prosjekom oko 47. godine. Međutim, priroda voli iznimke, pa se tako kod nekih žena prvi znakovi mogu pojaviti već sredinom tridesetih. To više nije "fiziologija", tada je to ozbiljni medicinski problem koji zahtijeva detaljnu obradu i liječenje.
Razlog nastanka perimenopauze zapravo je vrlo jednostavan. Broj jajnih stanica u jajnicima s godinama prirodno pada (troši se), proizvodnja estrogena i progesterona postaje nepravilna, kao na roller coasteru, puna nekontroliranih i nepravilnih uspona i padova, koji uzrokuju brojne simptome i probleme.
Prvi znak NIJE valung
Iznenađujuće, ali zapravo je istina, dok svi mislimo da su "vrući valovi" prvi alarm, tijelo najčešće prvo "šalje poruku" kroz promjenu menstrualnog ciklusa:
- ciklus se najprije skraćuje na 21-25 dana
- zatim se produljuje na više od 35 dana
- krvarenje mijenja oblik, boju, intenzitet i miris
- ovulacija postaje nepredvidljiva
Važno upozorenje: Ako mislite da nepravilan ciklus znači da ne možete ostati trudni - pogriješili ste. Sve dok ste u perimenopauzi, plodnost postoji (mala i nepravilna, ali postoji), pa kontracepciju treba nastaviti koristiti ako trudnoća nije plan.
A onda stignu i 'vrući valovi'
Ti iznenadni "požari" koji krenu od prsišta i preplave lice i vrat nisu izmišljotina, uzrokuju ih nagli padovi estrogena koji širi krvne žile u koži, što je uzrok navedenog simptoma. Kad se jave noću, kradu vam san, a nedostatak sna vodi u circulus vitiosus umora, razdražljivosti i pada koncentracije tj. konačne nefunkcionalnosti u društvu.
Dodajte tome i:
- "moždanu maglu" (eng. brain fog) - zaboravljate gdje ste ostavili ključeve, riječi vam "izlete/nestanu iz glave"
- nagle promjene raspoloženja - osjećaj "tijesne kože" gdje vas sve "pogađa" jače nego ranije
- smanjenu želju za intimnošću - kombinacija hormona, umora i fizičke nelagode
- suhoću i osjetljivost rodnice
Manje poznati, ali jako česti 'uljezi'
Osim klasičnih simptoma, mnoge žene se iznenade kad otkriju da su i ovo dijelovi ove priče:
- glavobolje i migrene vezane uz pad estrogena
- lupanje srca (stručno - palpitacije), koje mogu izazvati i pravi napad panike
- bolovi u zglobovima i mišićima
- suha, osjetljiva koža koja često neobjašnjivo svrbi
- osjetljivi zubi i desni
- napete, bolne grudi prije menstruacije
Zašto se kilogrami 'sele' na struk?
Ovo je možda najviše frustrirajuća promjena za većinu žena (uz naravno promjene na koži – bore). Metabolizam se usporava, a u pravilu se nakon menopauze u prosjeku se dobije oko pet kilograma, i to baš oko struka.
Loša vijest: to nije samo estetski problem. Masno tkivo oko trbuha je i hormonalno aktivno, te povezano s većim rizikom srčanih bolesti i karcinoma endometrija (unutrašnjeg sloja maternice koji se ciklički ljuštio u reproduktivnom razdoblju žene), pa ova faza postaje pravi trenutak za brigu o zdravlju.
Kad definitivno treba posjetiti liječnika?
Perimenopauza je prirodan proces, ona nije bolest, ali postoje "crvene zastavice" koje ne treba ignorirati:
- teške promjene raspoloženja ili znakovi depresije
- obilno ili neregularno krvarenje između menstruacija
- jaka bol ili osjećaj nelagode i pritiska u donjem dijelu trbuhu koja ne prolazi
- naglo debljanje, akne ili pojačana dlakavost
Liječnik dijagnozu perimenopauze postavlja kombinacijom ginekološkog pregleda, kliničke slike, a kad je potrebno i analize hormonskog statusa (npr. estradiol, FSH, LH…AMH, TSH, prolatin…itd.) i dr.
Kako olakšati ovo razdoblje? Prije svega promjenom sebe i loših životnih navika
Hrana je saveznik broj jedan
Vlakna, voće, povrće, cjelovite žitarice i dovoljno kalcija, to je recept protiv osteoporoze i srčanih bolesti. Alkohol, kofein i začinjena hrana? Poznati okidači valunga, pa ih je pametno smanjiti (ne u potpunosti ukinuti)
Pokret koji jača
Vježbe s opterećenjem (hodanje, trčanje, umjereno dizanje utega), jačaju kosti i održavaju formu. Manje sjedenja, više kretanja, recept koji stvarno djeluje i dokazano pomaže.
Mir…izvor blagostanja za dušu i tijelo
Joga, tai chi, meditacija... sve što smanjuje stres, pomaže. A razgovor s prijateljicama koje prolaze isto? Nezamjenjiv.
San kao luksuz koji si morate priuštiti
Redovito uobičajeno vrijeme spavanja, hladnija soba, bez kofeina navečer, mali su trikovi koji čine veliku razliku.
Kad treba "pojačanje"
Za vaginalnu suhoću postoje lubrikanti i ovlaživači, ali i lokalna hormonalna terapija. Kad promjene stila života nisu dovoljne, treba potražiti i liječnički savjet, koji može predložiti:
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Terapija
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Za što pomaže
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Hormonsko nadomjesno liječenje (HNL)
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Valunzi, promjene raspoloženja, vaginalna suhoća…
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Vaginalni estrogen
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Lokalna vaginalna suhoća i osjećaj nelagode
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SSRI/SNRI
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Anksioznost, depresija, ublažava i valunge
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Hormonska kontracepcija
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Neredovite mjesečnice + zaštita od trudnoće
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Lijekovi za kosti
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Prevencija osteoporoze
Zlatno pravilo: Prije korištenja bilo kakvih biljnih dodataka, uvijek se posavjetujte s liječnikom, jer i "prirodno" može stupiti u interakciju s drugim lijekovima koje koristite, te izazvati veći problem od trenutačnog.
Poruka za kraj, tj. što 'odnijeti kući'
Perimenopauza nije problem i bolest koju treba "izliječiti", dapače, to je prirodna tranzicija koja, uz pravo znanje i podršku, može postati vrijeme kad žena preuzima kontrolu nad svojim tijelom i zdravljem kao nikad ranije. Što više o njoj pričamo, manje straha i srama ostaje, a otvara više prostora za brigu o sebi.
Doc.dr.sc. Danijel Bursać, dr.med.
Specijalist ginekologije i opstetricije, subspecijalist humane reprodukcije
KB Merkur i Poliklinika Došen
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