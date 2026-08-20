Novi jesenski trendovi za dom: Dekoracije iz Sinsaya i Pepca posebno su slatke
Iako ljeto još uvijek traje, u trgovine polako stiže nova sezona. Osim modnih kolekcija i odjeće za jesenske dane, prvi jesenski komadi mogu se pronaći i u ponudi za dom. Popularni brendovi poput Sinsaya, Pepca i H&M Homea već su predstavili detalje koji će u interijere unijeti topliju i ugodniju atmosferu.
Za stvaranje jesenskog ugođaja ne treba puno – dovoljno je nekoliko pomno odabranih detalja. U aktualnoj ponudi tako se mogu pronaći šalice, tanjuri i zdjelice s jesenskim motivima, ali i dekice, jastučnice, posteljina, vaze, svijeće i brojni drugi dekorativni dodaci. Dominiraju toplije nijanse poput smeđe, bež, krem i terakote, uz motive lišća, bundeva, gljiva i drugih detalja karakterističnih za jesensku sezonu.
Ako želite osvježiti dom za jesen, ne morate odmah mijenjati cijeli interijer. Jesenski ugođaj najlakše ćete postići tekstilom i manjim dekoracijama – primjerice, laganu ljetnu dekicu zamijenite toplijom, dodajte nekoliko jastučnica u zemljanim tonovima, na stol stavite posuđe s jesenskim motivima, a police ili blagovaonski stol ukrasite vazom, svijećom ili malim dekorativnim detaljima. Tako ćete prostoru dodati sezonski karakter, a pritom zadržati postojeći stil uređenja.
Kako ljeto polako ide prema kraju, sada je idealno vrijeme da zavirimo u nove kolekcije za dom. Prvi jesenski komadi već su stigli u trgovine i online shopove, a mi smo izdvojili favorite iz aktualne ponude koji će svaki interijer učiniti toplijim i spremnim za novu sezonu.
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