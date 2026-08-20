Novi jesenski trendovi za dom: Dekoracije iz Sinsaya i Pepca posebno su slatke

Ljeto se polako bliži kraju, a u trgovine već stižu prvi jesenski noviteti. Osim mode, nova sezona donosi i pregršt detalja za dom – od dekica i jastučnica do posuđa, vaza i dekoracija u toplim jesenskim tonovima

Iako ljeto još uvijek traje, u trgovine polako stiže nova sezona. Osim modnih kolekcija i odjeće za jesenske dane, prvi jesenski komadi mogu se pronaći i u ponudi za dom. Popularni brendovi poput Sinsaya, Pepca i H&M Homea već su predstavili detalje koji će u interijere unijeti topliju i ugodniju atmosferu.

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Za stvaranje jesenskog ugođaja ne treba puno – dovoljno je nekoliko pomno odabranih detalja. U aktualnoj ponudi tako se mogu pronaći šalice, tanjuri i zdjelice s jesenskim motivima, ali i dekice, jastučnice, posteljina, vaze, svijeće i brojni drugi dekorativni dodaci. Dominiraju toplije nijanse poput smeđe, bež, krem i terakote, uz motive lišća, bundeva, gljiva i drugih detalja karakterističnih za jesensku sezonu.

Ako želite osvježiti dom za jesen, ne morate odmah mijenjati cijeli interijer. Jesenski ugođaj najlakše ćete postići tekstilom i manjim dekoracijama – primjerice, laganu ljetnu dekicu zamijenite toplijom, dodajte nekoliko jastučnica u zemljanim tonovima, na stol stavite posuđe s jesenskim motivima, a police ili blagovaonski stol ukrasite vazom, svijećom ili malim dekorativnim detaljima. Tako ćete prostoru dodati sezonski karakter, a pritom zadržati postojeći stil uređenja.

Sinsay

Kako ljeto polako ide prema kraju, sada je idealno vrijeme da zavirimo u nove kolekcije za dom. Prvi jesenski komadi već su stigli u trgovine i online shopove, a mi smo izdvojili favorite iz aktualne ponude koji će svaki interijer učiniti toplijim i spremnim za novu sezonu.

H&M - 12,99 €

H&M - 14,99 €

H&M - 9,99 €

H&M - 99,99 €

H&M - 19,99 €

H&M - 9,99 €

Pepco - 4,50 €

Pepco - 3 €

Pepco - 4 €

Pepco - 3 €

Pepco - 2,50 €

Pepco - 1,50 €

Pepco - 20 €

Pepco - 10 €

Pepco - 6 €

Pepco - 3 €

Pepco - 7 €

Pepco - 6 €

Sinsay - 4,49 €

Sinsay - 4,99 €

Sinsay - 2,99 €

Sinsay - 5,99 €

Sinsay - 4,49 €

Sinsay - 3,99 €

Sinsay - 8,99 €

Sinsay - 4,99 €

Sinsay - 5,49 €

Sinsay - 13,99 €

Sinsay - 4,99 €

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