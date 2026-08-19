Kako kupiti odjeću bez isprobavanja? Lako, trebaš samo ovog pomagača

Ove srijede stilistica Alma Premerl Zoko donosi ti savjet kako kupiti odjeću u trgovini bez isprobavanja i čekanja reda ispred garderobe, a ono što će ti u tome pomoći stane u svaku žensku torbicu

Voliš šopingirati, ali i ne isprobavati odjeću? Potpuno te razumijem! Posebno kupuješ li svoj omiljeni modni brend i nemaš puno vremena za stajanje u redovima ispred kabina. Uz to, nikome nije do toga da kupljene komade koji ne pristaju vraćaju u trgovinu. Umjesto nepotrebnog trošenja dragocjenog vremena, danas ti kao žena ženi otkrivam kako ćeš bez isprobavanja kupiti savršene komade i izbjeći neželjeni povrat odjeće uz pomoć samo jednog pomagača - klasičnog krojačkog metra.

Nikola Zoko

Ubaci ga u torbicu prije odlaska u kupovinu i uz pomoć njega provjeri je li odjevni predmet u skladu s tvojom građom tijela. Metar je najbolji prijatelj za usklađivanje odjevnog predmeta i vlastite građe tijela. Posebno ako je riječ o novom modnom brendu i novim modelima s kojima želiš osvježiti vlastiti modni stil. Kako bi odjeća pristajala kao salivena, izmjeri obujam vlastitog tijela i u skladu s time izmjeri određene dijelove odjevnog predmeta. Na taj način ćeš vidjeti pristaje li ti veličina. Zvuči nevjerojatno, ali... ovo je super način za brzu kupovinu odjeće koja će biti idealne veličine.

Nikola Zoko

Pravilno mjerenje

Kako mjeriti određen dio tijela? Ovisno o tome koji odjevni predmet nosiš, kreni s mjerenjem. Obujam prsa uvećaj za pet centimetara i u toj veličini odaberi idealnu majicu. Usku suknju odaberi točno po mjeri koju ima najširi dio bedara (ako tkanina ima elastina) ili s dodana dva centimetra na broj koji pokazuje metar. Kupuješ li odjevni predmet koji će savršeno naglasiti tvoj struk, neka taj dio haljine ili suknje bude jednak kao i broj koji pokazuje metar. Savjet više: prilikom mjerenja struka normalno diši, a trbuh neka bude opušten. Nemoj lagati metru, a ni sebi kasnije kad kupljeni odjevni predmet ne možeš zakopčati.

Nikola Zoko

Vrsta tkanine je važna

Dodavanje ili oduzimanje u mjerenju je put prema savršenom odjevnom predmetu. Biraš li odjevni predmet koji je napravljen od tkanine koja u svom sastavu ima elastin, ali i koja prati liniju tijela, znaj da će elastin stvoriti ugodu prilikom nošenja, ali i da omogućava do 5 % proširivanja tkanine. Prilikom mjerenja pazi da je odjevni predmet iste mjere kao i tvoje tijelo. Želiš li na ovaj način kupiti predimenzionirani odjevni predmet - trendy majice/tunike ili široke hlače, izmjeri se i na veličinu dodaj 10 cm. Na taj način će predimenzionirani odjevni predmet biti u skladu s tvojim tijelom bez stvaranja dojma nepotrebne širine/volumena. Na isti način odaberi i širinu rukava, kako na bluzama i košuljama, tako i na konkretnim odjevnim predmetima poput sakoa, kaputa...

Nadam se da su savjeti pali "na plodno tlo" i da ćeš već ovog tjedna isprobati kupovinu uz krojački metar. Novim jesenskim komadima koji polako dolaze u naše trgovine osvježi svoju garderobu. Primijetiš li novitete na dječjim odjelima, budi oprezna da ne pretjeraš. Kolekcije koje označavaju povratak u školske klupe su preslatke, no jesu li baš potrebne ove tople jeseni? O tome koliko odjeće trebaju klinci za početak nove školske godine, kao žena ženi ti savjetujem iduće srijede.

Privatna arhiva

U rubrici 'Kao žena ženi' modna savjetnica i stilistica Alma Premerl Zoko svake srijede donosi savjete o tome kako se odjenuti baš u svakoj prigodi, kako uložiti u temeljne odjevne predmete, kako trendove uskladiti s vlastitom građom tijela, ali i kako šopingirati i darovati u skladu s bontonom.

Alma vodi ženski lifestyle portal Modni ALMAnah te već 15 godina radi kao modna savjetnica. Autorica je dvaju modnih priručnika "Alma savjetuje" i "Alma savjetuje: haljine". Alma nudi usluge privatnog shoppinga, stiliziranje ormara te modno savjetovanje kroz različite ženske i business konferencije na kojima je često panelistica.

Za nju nema loše građe tijela, nema loših odjevnih kombinacija, nema lošeg stila - postoji samo čitav niz alata i ženskih "tips and tricks" koraka koje treba svladati u postizanju željenog cilja - a ona je tu da u tome pomogne!

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