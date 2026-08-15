Velika Gospa sa stilom: Zagrepčanke prošetale špicom u ljetnim izdanjima za poželjeti

Velika Gospa ove je godine u Zagreb stigla u pravom ljetnom izdanju. Visoke temperature i sunce koje od jutra neumorno grije gradske ulice možda nisu idealni za duge šetnje, no ni velika vrućina nije spriječila Zagrepčanke da subotu provedu u centru grada. Zagrebačka špica ponovno je ponudila zanimljiva modna izdanja koja je ekskluzivno za Žena.hr fotografirao (Dosadni) Fotograf, a glavna riječ bila je, očekivano, lagan i prozračan ljetni stil. Posebno su se istaknule prirodne i svijetle nijanse, od bijele i bež do nježnih pastelnih tonova, koje ljeti uvijek izgledaju elegantno. Naravno, bilo je i onih koje su se odlučile za jarke boje i upečatljive modne dodatke, dok su sunčane naočale, velike torbe i sandale ponovno bili nezaobilazni detalji. Velika vrućina tako nije uspjela pokvariti dobro raspoloženje na zagrebačkim ulicama. Špica je i danas pokazala da za dobar ljetni outfit nije potrebno puno. Uz nekoliko pomno odabranih komada, udobnu obuću i zaštitu od sunca, i najtopliji dan može biti prilika za malo modne inspiracije. Pogledajte što su danas nosile Zagrepčanke i pronađite ideje koje možete iskoristiti za vlastite kombinacije!

Ne propusti gledati prvi Voyo Original, seriju "IQ 160", od danas na Voyo!