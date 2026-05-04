Urbana romantika: Mlada dama u čipkastoj bluzi pokazala zašto proljeće voli bijelu boju

Ova mlada dama prošetala je zagrebačkom špicom u potpuno bijeloj kombinaciji i pokazala da jednobojni outfit ne mora biti dosadan

Zagrebačka špica neiscrpni je izvor modne inspiracije, pogotovo ovih dana kada lijepo vrijeme zove u posjet centru grada. To je idealna prilika da se dotjeramo, baš kao što se dotjerala ova djevojka koja je zapela za oko Dosadnom Fotografu koji svake subote ekskluzivno za Žena.hr traži najbolje outfite na špici.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Proljetno i mladenački - tako najlakše možemo opisati ovu modnu kombinaciju koja odiše elegancijom i urbanim minimalizmom. Dominantna je bijela boja, što cijelom izgledu daje svježinu, lakoću i dozu luksuza.

Urbana romantika

Gornji dio čini čipkasta bluza bogate teksture koja unosi ženstvenost i romantičnu notu. Naglašava siluetu, a detalji poput sitne dugmadi i prozirnih dijelova donose poseban touch.

Ova mlada djevojka preko nje je prebacila bijeli sako, nošen na ramenima umjesto klasično obučen, a taj styling trik čitavoj kombinaciji dodaje dozu nonšalanstnosti.

Donji dio outfita čine bijele hlače ravnog kroja. One produžuju figuru i daju sklad cijelom izgledu. Visoki struk dodatno naglašava liniju tijela i vizualno izdužuje noge.

Sunčane naočale tamnih stakala i jednostavnog, elegantnog okvira daju dozu misterije i urbanog šika. Mala torbica s prepoznatljivim uzorkom i kratkom ručkom unosi kontrast i suptilnu luksuznu notu, dok neutralne smeđe cipele prizemljuju cijeli izgled i dodaju toplinu.