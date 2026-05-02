Noge opet u prvom planu: Minice i kratke hlače vladaju špicom

Na zagrebačkoj špici minice i kratke hlače ponovno su u prvom planu. Lagani, nosivi komadi koji naglašavaju noge postali su omiljen izbor Zagrepčanki koje ih kombiniraju na različite načine, ovisno o raspoloženju i stilu.

Viđamo ih uz visoke čizme koje daju dozu odvažnosti i urbanog glamura, ali i uz gležnjače za opušteniji, svakodnevni dojam. U ležernijim varijantama često se nose i s mokasinkama te tenisicama, što cijelom outfitu daje praktičnost i “easy chic” efekt.

U kombinacijama prevladavaju jednostavni komadi - od basic majica do laganih košulja i oversized sakoa - koji kratkim krojevima daju ravnotežu i čine ih nosivima u raznim prigodama. Špica i dalje ostaje mjesto gdje se moda živi spontano, a minice i kratke hlače potvrđuju da su komadi koji se lako prilagođavaju i uvijek ostaju u fokusu. Fotografije je ekskluzivno za Žena.hr snimio Dosadi Fotograf.