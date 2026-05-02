Zagrepčanke pronašle savršen proljetni komad: Ove jaknice su apsolutni hit na špici

Proljetne modne kombinacije na zagrebačkoj špici ponovno potvrđuju jedno pravilo - bijela je nova “it” boja sezone. U fokusu su elegantni bijeli sakoi i lagane jaknice koje su Zagrepčanke već uvrstile u svoje dnevne i večernje kombinacije. Fotografije najboljih outfita snimio je Dosadni Fotograf ekskluzivno za Žena.hr.

Na ulicama glavnog grada, posebno tijekom šetnje špicom, bijeli komadi dominiraju u svim varijantama - od strogo krojenih blejzera do ležernih, oversized jaknica. Upravo ta lakoća kombiniranja čini ih idealnim izborom za prijelazno razdoblje, kada proljeće još nije u punom jeku, ali temperature još variraju.

Zagrepčanke ih najčešće nose na traperice visokog struka i minimalističke topove, dok se za elegantniji dojam kombiniraju s midi suknjama i štiklama. Popularan je i kontrastni styling: bijeli sako preko potpuno crnih outfita, što dodatno naglašava chic efekt bez previše truda. U trendu su i detalji: zlatni gumbi, lagano naglašena ramena, resice te laneni materijali koji daju dojam nenametljive elegancije. Upravo takvi komadi savršeno se uklapaju u estetiku gradske špice. Bez obzira radi li se o poslovnom ili opuštenom looku, bijeli sako i jaknica ove su sezone postali must-have komad koji se lako prilagođava svakom stilu.