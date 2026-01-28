403 Forbidden

Ikone u crnoj čipki: Margot Robbie, Carla Bruni Sarkozy i Teyana Taylor

Žena.hr
28. siječnja 2026.
Ikone u crnoj čipki: Margot Robbie, Carla Bruni Sarkozy i Teyana Taylor
Crna čipka ponovno je zauzela modnu scenu, ali ne kao prolazni trend, već kao snažan simbol elegancije i stila. Odabrale su je tri zvijezde u različitim prilikama - od holivudskog talk showa do pariške haute couture piste - i svaka joj je dala vlastiti pečat

Crna čipka ponovno je dokazala da nema rok trajanja. Ona se prilagođava ženama koje je nose, ističući njihovu osobnost, snagu i stil, bilo da se radi o televizijskom studiju ili pariškoj haute couture pisti. Margot Robbie, Carla Bruni Sarkozy i Teyana Taylor pokazale su kako isti materijal može izgledati sofisticirano, moćno ili teatralno.

Margot Robbie: holivudski glamur pred kamerama

Australska glumica Margot Robbie nedavno je stigla u studije emisije 'Jimmy Kimmel Live!' u izdanju koje je više nalikovalo crvenom tepihu nego gostovanju u talk showu. Odabravši crnu čipku, Margot je još jednom potvrdila status modne miljenice Hollywooda. Look je bio elegantan, ženstven i besprijekorno odmjeren, a glumica je s osmijehom pozdravila okupljene obožavatelje, pokazujući kako visoki glamur može djelovati prirodno i nenametljivo.

Teyana Taylor: couture drama u Parizu

Pariz je 26. siječnja ponovno postao središte modne pažnje kada je modna kuća Schiaparelli otvorila Paris Fashion Week - Haute Couture Spring/Summer 2026. Revija Daniela Roseberryja tradicionalno je označila početak couture tjedna, a među uzvanicima se istaknula Teyana Taylor. U crnoj čipki, njezin styling bio je snažan, dramatičan i savršeno usklađen s estetikom kuće Schiaparelli, poznate po spoju umjetnosti, mode i teatralnosti. Teyana je pokazala kako čipka može biti moćna, odvažna i couture u punom smislu riječi.

Carla Bruni Sarkozy: francuski chic bez rokova trajanja

Na istoj Schiaparellijevoj reviji pojavila se i Carla Bruni Sarkozy, čiji dolazak uvijek izaziva posebnu pažnju. Njezina interpretacija crne čipke bila je suzdržana, profinjena i krajnje elegantna - oličenje francuskog chica. Bez potrebe za pretjeranom dramom, Carla je dokazala da čipka, kada se nosi s takvom lakoćom i stilskim autoritetom, ostaje vječni simbol luksuza i bezvremenske elegancije.

