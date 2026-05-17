Moda u Cannesu: Prekrasne žene u prekrasnim haljinama, s Carom Delevigne na čelu

Filmski festival u Cannesu još jednom je potvrdio status najglamuroznijeg događaja godine, a crveni tepih posljednjih dana pretvorio se u pravu modnu pozornicu na kojoj su slavne zvijezde pokazale raskošne couture kreacije. Premijere filmova "Karma" i "Gentle Monster" okupile su brojne poznate glumice, modele i influencerice, no jedno izdanje posebno se izdvojilo - ono Care Delevingne.

Dok su mnoge zvijezde ove godine birale svjetlucave haljine, voluminozne krojeve i prozirne materijale, Cara se odlučila za minimalizam koji je ostavio snažan dojam.

Britanska manekenka i glumica pojavila se u upečatljivoj crnoj haljini koja je spojila bezvremensku eleganciju i dozu odvažnosti po kojoj je poznata. Duga haljina uske siluete savršeno je pratila njezinu figuru, dok su dramatični detalji i elegantan kroj outfitu dali sofisticiran i pomalo filmski prizvuk. Crna boja dodatno je naglasila glamuroznu estetiku večeri, a cijeli styling djelovao je profinjeno i vrlo luksuzno. Kosu je podignula u elegantnu pundžu koja je naglasila crte lica, dok je upečatljivi crveni ruž bio savršen kontrast tamnoj haljini.