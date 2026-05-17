Demi Moore bacila Cannes na koljena: Ova haljina san je svake djevojčice
Demi Moore (63) ponovno je dokazala zašto desetljećima nosi titulu jedne od najbolje odjevenih žena Hollywooda. Slavna glumica zablistala je na ekskluzivnoj večeri luksuznog brenda Chopard u sklopu Filmskog festivala u Cannesu. Demi je izgledala poput prave filmske dive stare škole: elegantno, sofisticirano i potpuno bezvremenski.
Za ovu posebnu večer odabrala je Chopardovu upečatljivu haljinu prekrivenu sitnim šljokicama i reflektirajućim detaljima koji su pod svjetlima crvenog tepiha stvarali gotovo nestvaran efekt. Uska silueta haljine naglasila je njezinu vitku figuru, dok je nježni sjaj materijala cijelom looku dao dozu luksuza i glamura. Haljina je pratila liniju tijela sve do poda, ostavljajući dojam elegancije kakvu rijetko viđamo u eri brzih trendova.
Poseban efekt outfitu dao je dramatični ogrtač od perja u puderasto ružičastoj nijansi. Predimenzionirani rukavi od mekanog perja izgledali su gotovo teatralno i cijelom stylingu dali couture prizvuk. Upravo taj modni detalj bio je dovoljan da jednostavna silueta haljine dobije potpuno novu dimenziju.
Demi je outfit upotpunila decentnim make-upom i prepoznatljivom dugom crnom kosom oblikovanom u blage valove. Umjesto pretjerivanja s nakitom, odlučila se za minimalizam, čime je dodatno naglasila raskoš same haljine i ogrtača. Upravo u tome leži njezina modna snaga: uvijek zna pronaći savršen balans između luksuza i elegancije, usprkos sve glasnijim komentarima na račun njezine vrlo mršave figure.