Demi Moore bacila Cannes na koljena: Ova haljina san je svake djevojčice

Demi Moore ovim je pojavljivanjem još jednom pokazala da stil nema veze s godinama

Demi Moore (63) ponovno je dokazala zašto desetljećima nosi titulu jedne od najbolje odjevenih žena Hollywooda. Slavna glumica zablistala je na ekskluzivnoj večeri luksuznog brenda Chopard u sklopu Filmskog festivala u Cannesu. Demi je izgledala poput prave filmske dive stare škole: elegantno, sofisticirano i potpuno bezvremenski.

Profimedia

Za ovu posebnu večer odabrala je Chopardovu upečatljivu haljinu prekrivenu sitnim šljokicama i reflektirajućim detaljima koji su pod svjetlima crvenog tepiha stvarali gotovo nestvaran efekt. Uska silueta haljine naglasila je njezinu vitku figuru, dok je nježni sjaj materijala cijelom looku dao dozu luksuza i glamura. Haljina je pratila liniju tijela sve do poda, ostavljajući dojam elegancije kakvu rijetko viđamo u eri brzih trendova.

Poseban efekt outfitu dao je dramatični ogrtač od perja u puderasto ružičastoj nijansi. Predimenzionirani rukavi od mekanog perja izgledali su gotovo teatralno i cijelom stylingu dali couture prizvuk. Upravo taj modni detalj bio je dovoljan da jednostavna silueta haljine dobije potpuno novu dimenziju.

Profimedia

Demi je outfit upotpunila decentnim make-upom i prepoznatljivom dugom crnom kosom oblikovanom u blage valove. Umjesto pretjerivanja s nakitom, odlučila se za minimalizam, čime je dodatno naglasila raskoš same haljine i ogrtača. Upravo u tome leži njezina modna snaga: uvijek zna pronaći savršen balans između luksuza i elegancije, usprkos sve glasnijim komentarima na račun njezine vrlo mršave figure.