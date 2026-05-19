Meghan Markle objavila nikad viđene fotografije s vjenčanja s Harryjem: 'Prije 8 godina...'

Meghan Markle i princ Harry slave osmu godišnjicu braka, a vojvotkinja od Sussexa obilježila ju je tako što je podijelila dosad neviđene fotografije s njihovog kraljevskog vjenčanja, ali i intimne obiteljske trenutke koje javnost dosad nije imala priliku vidjeti. Romantične fotografije izazvale su veliko zanimanje obožavatelja kraljevske obitelji, posebno zato što Meghan i Harry posljednjih godina vrlo rijetko dijele privatne uspomene iz obiteljskog života.

Na objavljenim fotografijama mogu se vidjeti nježni trenuci para tijekom dana vjenčanja održanog 19. svibnja 2018. u kapeli St. George u Windsoru. Među dosad neobjavljenim kadrovima nalaze se intimni pogledi, spontani osmijesi i detalji iza kulisa kraljevskog spektakla koji je tada pratilo milijune ljudi diljem svijeta. Fotografije odišu toplinom i romantikom te prikazuju Meghan i Harryja opuštenijima nego što ih je javnost imala priliku vidjeti tijekom službenog prijenosa ceremonije.

Posebnu pažnju izazvale su i obiteljske fotografije snimljene proteklih godina, na kojima se mogu vidjeti njihova djeca Archie i Lilibet. Meghan je objavom željela obilježiti osam godina braka i zahvaliti suprugu na zajedničkom životu, a pratitelji su odmah primijetili koliko su fotografije osobne i emotivne.

Osam godina nakon vjenčanja, unatoč brojnim izazovima, preseljenju u SAD i udaljavanju od kraljevskih dužnosti, Meghan i Harry i dalje nastoje javnosti pokazati svoju bliskost i obiteljsku povezanost.