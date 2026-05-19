Najmodernija medicina u Poreču dostupna u Poliklinici Rotim

Brza dijagnostika, multidisciplinarni pristup i renomirani liječnici na jednom mjestu

U srcu Istre, u Poreču, Poliklinika Rotim predstavlja suvremeni centar specijalističke medicine koji objedinjuje vrhunsku dijagnostiku, multidisciplinarni pristup liječenju i tim renomiranih domaćih i međunarodnih stručnjaka. Osmišljena kao mjesto na kojem pacijenti mogu dobiti kompletnu medicinsku skrb bez dugih čekanja i nepotrebnog gubitka vremena, Poliklinika Rotim spaja stručnost, najmoderniju tehnologiju i individualizirani pristup svakom pacijentu.

U vremenu kada su brzina reakcije i pravovremena dijagnostika često ključni za uspješno liječenje, Poliklinika Rotim fokus stavlja upravo na preciznu i brzu obradu simptoma, jasno definirane terapijske korake te personaliziran plan liječenja prilagođen potrebama svakog pojedinca.

Poliklinika Rotim u Poreču posebno se profilira kao centar izvrsnosti za neurokirurgiju, neurologiju, ortopediju i urologiju - četiri ključna područja moderne medicine koja izravno utječu na kvalitetu svakodnevnog života i dugoročno zdravlje pacijenata.

Bilo da je riječ o kroničnim bolovima, problemima s kralježnicom i zglobovima, neurološkim tegobama, sportskim ozljedama ili urološkim simptomima koji narušavaju svakodnevicu, pacijentima je na jednom mjestu dostupna kompletna obrada – od prvog pregleda i vrhunske dijagnostike do terapije, rehabilitacije i praćenja oporavka.

Tim Poliklinike Rotim okuplja stručnjake iz područja neurologije, neurokirurgije, ortopedije, urologije, radiologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, anesteziologije i liječenja boli, psihijatrije, vaskularne te estetske medicine, čime se osigurava sveobuhvatan pristup pacijentu i uska suradnja specijalista različitih disciplina.

Upravo multidisciplinarni model rada omogućuje brže postavljanje dijagnoze, kvalitetnije povezivanje različitih medicinskih nalaza i učinkovitije donošenje odluka o liječenju – što je za pacijente jedna od najvećih prednosti.

Ono što Polikliniku Rotim dodatno izdvaja na zdravstvenoj karti regije jest koncept objedinjene skrbi. Umjesto odlazaka na više adresa i koordinacije različitih pregleda, pacijenti na jednom mjestu dobivaju cjelovitu medicinsku uslugu: od specijalističkog pregleda, suvremene dijagnostike i radioloških obrada do terapije, rehabilitacije i individualnog plana oporavka.

„Naš cilj bio je stvoriti moderan centar izvrsnosti koji će pacijentima omogućiti vrhunsku medicinsku skrb, brzu dijagnostiku i pristup vodećim stručnjacima na jednom mjestu. Vjerujemo da suvremena medicina mora biti dostupna, precizna i usmjerena na čovjeka, a upravo je to temelj rada Poliklinike Rotim“, istaknula je doc.dr.sc. Cecilija Rotim, ravnateljica ustanove.

Pacijentima su u Poreču dostupni specijalistički neurološki, ortopedski i urološki pregledi, suvremena dijagnostika, ultrazvučne i radiološke pretrage, rehabilitacijski programi te individualno prilagođeni planovi liječenja. Poseban fokus stavljen je na bolesti kralježnice, neurološka stanja, degenerativne promjene zglobova, sportske ozljede te pravovremeno prepoznavanje i liječenje uroloških tegoba.

Bol, ograničena pokretljivost, učestale tegobe ili simptomi koji se ponavljaju često su prvi signal da organizam traži stručnu procjenu. Pravovremena dijagnostika i stručna obrada mogu značajno utjecati na kvalitetu života, uspješnost liječenja i brzinu oporavka.

U Poliklinici Rotim pacijenti mogu brzo doći do specijalističkog pregleda, precizne dijagnostike i jasnog plana liječenja – bez dugog čekanja i nepotrebnog odgađanja brige o vlastitom zdravlju.

Termin možete rezervirati već danas putem telefona 052/771 776 ili e-mail adrese [email protected].

Na jednom mjestu očekuju vas stručnost, moderna medicina i tim posvećen vašem zdravlju i kvaliteti života.