Šeširi su ponovno u fokusu: Ovo su modeli koji će obilježiti ljeto 2026.

Bez obzira planirate li ih nositi na plaži, u gradu ili na godišnjem odmoru, jedno je sigurno - dobar šešir i ovog će ljeta biti nezaobilazan dio svake garderobe. Otkrivamo koji su modeli posebno popularni ove sezone

Ljeto bez dobrog šešira danas je gotovo nezamislivo. Nekad rezerviran prvenstveno za zaštitu od sunca, šešir je posljednjih sezona postao jedan od najpoželjnijih modnih dodataka, a ni 2026. godina nije iznimka. Dapače, trendovi pokazuju da šeširi postaju sve važniji dio ljetnih kombinacija, bilo da ih nosite na plaži, u gradu ili na godišnjem odmoru. Od klasičnih slamnatih modela do modernih bucket hat varijanti, izbor je bolji nego ikad.

Slamnati šeširi ostaju bezvremenski favorit

Kada pomislimo na ljeto, slamnati šešir jedna je od prvih asocijacija. Ovaj klasik ni ove godine ne izlazi iz mode, a posebno su popularni modeli s nešto širim obodom koji pružaju dodatnu zaštitu od sunca i istovremeno djeluju vrlo elegantno. Odlično se slažu s lanenim haljinama, maksi suknjama, kupaćim kostimima i pletenim torbama, zbog čega ih mnoge modne zaljubljenice smatraju nezaobilaznim dijelom ljetne garderobe. Prirodni materijali i neutralne nijanse posebno su traženi ove sezone.

Panama šešir kao chic izbor za grad i odmor

Panama šeširi već godinama imaju status jednog od najelegantnijih ljetnih modela. Njihova prednost leži u tome što jednako dobro izgledaju uz ležerne dnevne kombinacije i nešto sofisticiranije outfite. Nositi ih možete uz lanene hlače i košulju, ljetne kombinezone, ali i uz jednostavnu bijelu haljinu. Upravo zato sve češće ih viđamo ne samo na morskim destinacijama nego i na gradskim ulicama tijekom najtoplijih dana.

Bucket hat i dalje ostaje veliki trend

Bucket hat ili takozvani ribarski šešir već nekoliko sezona ne silazi s modne scene, a trend se nastavlja i tijekom ljeta 2026. godine. Ono što ga razlikuje od prijašnjih sezona jest činjenica da danas dolazi u puno profinjenijim verzijama – od modela od lana i heklanih izvedbi do minimalističkih modela u neutralnim tonovima.

Posebno dobro funkcionira uz ležerne ljetne kombinacije, oversized košulje, bermude, traper komade i tenisice, ali i uz ženstvenije outfite kojima daje zanimljiv kontrast. Modni stručnjaci ističu da su upravo prirodni materijali i jednostavniji dizajn ono što će obilježiti bucket hat trendove u 2026. godini.

Kako odabrati idealan šešir za plažu?

Ako tražite model prvenstveno za plažu, najvažnije je obratiti pažnju na veličinu oboda. Širi obodi pružaju bolju zaštitu licu, vratu i ramenima, što je tijekom ljetnih vrućina posebno važno.

Slamnati modeli i dalje su najpopularniji izbor, no sve su traženiji i lagani pamučni te laneni šeširi koji se lako spremaju u torbu i ne gube oblik tijekom putovanja. Trendovi pokazuju i rast popularnosti modela s nešto širim obodom, koji spajaju funkcionalnost i estetiku.

High street ponuda nikad nije bila bolja

Dobra vijest je da za moderan ljetni šešir nije potrebno izdvojiti veliko bogatstvo. Gotovo svi omiljeni high street brendovi u svojim su ljetnim kolekcijama predstavili bogat izbor modela – od klasičnih slamnatih šešira i panama modela do trendovskih bucket hat varijanti. Bez obzira preferirate li minimalistički stil, boho estetiku ili opuštene mediteranske kombinacije, zasigurno ćete lako pronaći model koji će se uklopiti u vašu garderobu. U nastavku donosimo favorite iz aktualne high street ponude.

H&M - 29,99 €

H&M - 29,99 €

H&M - 39,99 €

H&M - 17,99 €

H&M - 19,99 €

Pull and Bear - 17,99 €

Pull and Bear - 17,99 €

Zara - 19,95 €

Zara - 22,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 15,95 €

Zara - 22,95 €

Zara - 22,95 €

Zara - 29,95 €