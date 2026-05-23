Bez cekera nema ljeta: Modeli koji izgledaju chic u svakoj kombinaciji

I ove sezone cekeri se ponovno vraćaju među najpoželjnije modne dodatke. Više nisu rezervirani samo za plažu te ih nosimo i u gradskim kombinacijama, a high street kolekcije donose pregršt chic modela za svaki stil

S dolaskom toplijih dana, u fokus se uvijek vraćaju lagani i praktični modni dodaci, a cekeri su bez sumnje jedan od najvećih ljetnih klasika. Nekada rezervirani uglavnom za plažu i odlazak na more, danas su postali nezaobilazan dio i gradskih outfita. Nose se uz lanene komplete, lepršave haljine, traperice i natikače, a zahvaljujući raznim modelima lako se uklapaju u gotovo svaki stil.

Cekeri već sezonama imaju posebno mjesto u ljetnim kolekcijama jer djeluju chic, a istovremeno su i vrlo praktični. Dovoljno su prostrani za svakodnevne obaveze, a outfitima daju onu opuštenu mediteransku vibru kojoj se svakog ljeta vraćamo. Osim klasičnih modela od rafije i slame, ove sezone posebno su popularni modeli s kožnim detaljima, kraćim ručkama, u strukturiranim oblicima i s minimalističkim dizajnom.

U high street kolekcijama mogu se pronaći zaista raznoliki modeli - od malih cekera idealnih za večernje šetnje i gradske kombinacije, pa sve do velikih shopper varijanti koje bez problema mogu zamijeniti svakodnevnu torbu. Popularni su modeli u prirodnim nijansama poput bež, smeđe i boje pijeska, ali i oni s prugicama, kontrastnim detaljima ili vezom koji svakom outfitu daju dozu karaktera.

Posebno su praktični upravo tijekom ljeta jer se lako kombiniraju i pristaju uz gotovo sve što već imamo u ormaru. Jednako dobro izgledaju uz kupaći kostim i pareo, kao i uz oversized košulju, bermude ili slip haljinu. Upravo zbog te svestranosti cekeri iz godine u godinu ostaju jedan od onih modnih dodataka koji nikada ne izlaze iz mode.

U nastavku donosimo favorite iz aktualne high street ponude.

