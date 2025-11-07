Ljupka Gojić otkriva što bi spasila iz požara: Ovo je najdragocjenije što ima u ormaru

Kako na modne trendove gleda jedna od naših najuspješnijih manekenki i što o maminoj garderobi misle njezine kćeri, otkrivamo u ekskluzivnom razgovoru s najpozantijom "curom s Knežije"

Ljupka Gojić Mikić i dalje plijeni pažnju – ovog puta na nedavno održanoj modnoj reviji domaćeg brenda KLISAB, gdje joj je društvo pravila kći Jana Sienna Mikić. Majka i kći bile su obje u chic odjevnim kombinacijama, a mnogi su primijetili koliko Jana sve više nalikuje svojoj majci. Ipak, prema Ljupkinim riječima, ukusi im se razlikuju:.

"Po pitanju stila njih su tri prilično drugačije. Dobro, najmlađa je još mala – ali zapravo je vrlo zahtjevna i već sad bira što hoće, a što neće odjenuti. Najstarija kći je skroz drugačija od mene, dok srednja ide više mojim stopama“, kaže Ljupka.

John Pavlish

Podsjetimo, Ljupka je u braku s bivšim nogometašem Mihaelom Mikićem, a roditelji su triju djevojčica: Jane Sienne (16), Mile Amelie (13) i Mari Dane (7). Bilo da hoda pistom, kreira kolekcije ili uživa u obiteljskom životu, Ljupka ostaje modna ikona poznata po razigranom i sofisticiranom stilu, Ljupka i danas inspirira fashionistice svojim kreacijama iz brenda Jolie Petite, koji je pokrenula prije 16 godina, a sama uvijek rado podržava dobre dizajnere pa tako i dvojac KLISAB.

"Nemam očekivanja, znam da dečki uvijek oduševe. Oni su zaista jako posebni i rade nešto što je blisko meni – što se tiče odjeće i stylinga. Mislim da će samo biti još bolji nego što su bili prošle godine“, kazala je uoči početka nedavno održane revije naziva "Svog Dvorca kralj“.

Ljupka je nekoć bila jedna od najprepoznatljivijih hrvatskih manekenki koja je šetala pistama diljem svijeta. Zato joj je, očekivano, na pitanje da izdvoji nekoliko omiljenih dizajnerskih imena nemoguće odgovoriti.

"Dolazim iz svijeta mode pa modu doživljavam malo drugačije. Za mene je moda umjetnost i neki dodatka našem karakteru. Cijenim jako puno dizajnera i to je tema o kojoj bih mogla razglabati u nedogled“, kaže poduzetnica.

Isto tako, njezin stav prema trendovima je drugačiji – moglo bi se reći, znalački s dozom nostalgije.

"Ne postoji neki trend koji mi je grozan, ne mogu se ničega sjetiti jer nisam baš nešto od trendova. Izgradila sam se u tom smislu kroz godine i djeluje kao da sam uvijek ista, a u stvari volim i stalno biram iste dizajnere. Kolekcionar sam, volim skupljati i to tako radim godinama. Također, volim izvući iz ormara neke stari stvari i odjenuti ih. Kod mene nema toga da moram imati novu Balenciaga torbicu jer je trenutačno hit – ja ju imam staru preko 20 godina – i više. Nosim je i dan danas. Jako cijenim dizajnerski rad, meni to nisu trendovi nego komadi koje volim i koji mi se sviđaju te ću ih uvijek nositi. Trendovi se konstantno vraćaju, stalno se ponavljaju pa me nekako samo vrate u neka stara vremena i razvesele me. Ove je godine Balancinga moderna, a ja sam je nosila i prošle, i pretprošle i svake prije toga."

S obzirom na to da se može pohvaliti zavidnom kolekcijom dizajnerskih komada o kakvoj druge žene sanjaju, željele smo znati koji bi ipak izdvojila kao nešto što joj je osobito priraslo srcu. Konkretno, da kuća gori, iz svog bi ormara spasila – što točno?

"Sve što imam od Junya Watanabe!“ spremno je odgovorila Ljupka poznata po svojoj jubavi prema japanskoj estetici.