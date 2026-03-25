Točkice su opet hit, a viralna Zara jakna ima novu verziju: Styling sa špice koji svi žele kopirati

Na zagrebačkoj špici još jednom smo uhvatili styling koji dokazuje da se efektan look često krije u pažljivo biranim detaljima i neočekivanim kombinacijama. Fotografiju ovog zanimljivog stylinga je ekskluzivno za Žena.hr snimio Dosadni fotograf. Ova zgodna brineta odlučila se za modnu igru kontrasta - romantično i razigrano spojila je s dozom urbane nonšalancije, i to na način koji odmah privlači poglede.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Hit jakna koja dolazi i u novoj verziji

U fokusu je bijela jakna na točkice iz Zare, komad koji je još prošle godine postao pravi viralni hit i zavladao street style scenom. Polka dot, odnosno točkice su tada dominirale ljetnim kombinacijama, a ove sezone vraćaju se još snažnije, potvrđujući svoj status bezvremenskog uzorka koji uvijek izgleda svježe i chic. Lepršavi kroj jakne dodatno naglašava lakoću cijelog outfita i daje mu dozu razigranosti.

No, modna priča tu ne staje - ove godine pažnju krade i nova, kontrastna verzija ovog popularnog komada. Tamnoplava jakna s bijelim točkicama postala je novi viralni favorit, a zbog velike potražnje gotovo je stalno rasprodana. Upravo ovakvi komadi pokazuju kako jedan trend može evoluirati iz sezone u sezonu, zadržavajući prepoznatljiv potpis, ali u osvježenom i još poželjnijem izdanju.

Zara - 39,95 €

Twist u donjem dijelu outfita

Ispod trendi jakne diskretno proviruje crni top koji balansira ženstvenost i jednostavnost. No, pravi twist dolazi u donjem dijelu kombinacije - bordo kožne hlače koje su istovremeno odvažne i elegantne. Ovaj komad podiže cijeli outfit i daje mu modni karakter, a ujedno savršeno prati liniju tijela. U istom tonu uklopljena je i torbica, što pokazuje koliko je pažnje posvećeno detaljima.

Preslatke naušnice koje prizivaju ljeto

Poseban highlight su upečatljive naušnice u obliku trešanja koje unose dozu razigranosti i osobnosti. Upravo takvi modni dodaci često čine razliku između dobrog i nezaboravnog stylinga.

Frizura zalizana unatrag dodatno naglašava crte lica i daje cijelom izdanju modernu, pomalo “high fashion” vibru, dok opušten stav i samopouzdanje zaokružuju ovu priču.

Ovo je jedan od onih outfita koji savršeno pokazuje kako kombinirati trendove bez pretjerivanja - ženstveno, urbano i s jasnim modnim potpisom.