Jedna bolja od druge: Nemoguće je odabrati najbolji styling ljepotica na špici

Iako temperature još uvijek podsjećaju da zima nije rekla svoju posljednju riječ, prva proljetna špica u Zagreb donijela je ono najvažnije - osjećaj novog početka koji se najbolje vidi u outfitima. Slojevito odijevanje bilo je ključ dana: kaputi i jakne još su uvijek u igri, ali ispod njih proviruju laganiji komadi, svjetlije boje i razigrani uzorci koji nedvosmisleno najavljuju dolazak toplijih dana. Tenisice su preuzele glavnu riječ, a sve češće viđamo i prve proljetne cipele koje hrabro prkose temperaturama.

Posebno su se istaknule kombinacije koje spajaju praktičnost i stil - od klasičnih traperica i blejzera do ženstvenih haljina uparenih s čizmama. Upravo ta igra između zime i proljeća daje špici posebnu modnu dinamiku koja se ne može vidjeti ni u jednom drugom razdoblju godine. Ulice centra ponovno su bile ispunjene poznatim ritualom ispijanja kave, ali i tihim modnim natjecanjem u kojem svatko na svoj način interpretira proljetne trendove. I dok nas vrijeme još uvijek drži na oprezu, jedno je sigurno - proljeće je bez sumnje stiglo, a to se najbolje vidi na zagrebačkoj špici. Fotografije zagrebačkih ljepotica i brojnih poznatih lica je ekskluzivno za Žena.hr snimio Dosadni Fotograf, koji je i ovoga puta zabilježio najzanimljivije modne trenutke s gradskih ulica.