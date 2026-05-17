Fun
KRAJ SPEKTAKLA

Bugarska je pobjednica Eurosonga 2026., Lelek zauzele 15. mjesto

Žena.hr
17. svibnja 2026.
Bugarska je pobjednica Eurosonga 2026., Lelek zauzele 15. mjesto
Profimedia
Velika završnica Eurosonga 2026. je završila, a pobjednica večeri je Bugarska

U velikom finalu jubilarnog 70. izdanja Eurosonga pobjedu je odnijela Bugarska, koju je predstavljala DARA s pjesmom "Bangaranga".

Od 25 izvođača, Hrvatska je zauzela 15. mjesto. Skupina Lelek osvojila je ukupno 124 boda, od čega 71 bod od glasova publike i 53 boda od žirija. 

Bugarskoj predstavnici nagradu je uručio prošlogodišnji pobjednik, JJ. Dara, pravog imena Darina Yotova, osvojila 516 bodova - 312 od publike i 204 od žirija. 

Poslušajte pobjedničku pjesmu. 

Pročitajte još o:
Eurosong 2026.Lelek
Najčitanije
Iz naše mreže
×
KRAJ SPEKTAKLA
Bugarska je pobjednica Eurosonga 2026., Lelek zauzele 15. mjesto