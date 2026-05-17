Bugarska je pobjednica Eurosonga 2026., Lelek zauzele 15. mjesto

Velika završnica Eurosonga 2026. je završila, a pobjednica večeri je Bugarska

U velikom finalu jubilarnog 70. izdanja Eurosonga pobjedu je odnijela Bugarska, koju je predstavljala DARA s pjesmom "Bangaranga".

Od 25 izvođača, Hrvatska je zauzela 15. mjesto. Skupina Lelek osvojila je ukupno 124 boda, od čega 71 bod od glasova publike i 53 boda od žirija.

Bugarskoj predstavnici nagradu je uručio prošlogodišnji pobjednik, JJ. Dara, pravog imena Darina Yotova, osvojila 516 bodova - 312 od publike i 204 od žirija.

