Neodoljive točkice: 15 chic komada koji osvajaju na prvi pogled

Točkice se vraćaju na velika vrata: Kako nositi najšarmantniji uzorak proljeća

Nakon duge vladavine minimalizma, modna scena spremna je za povratak odvažnih uzoraka. Proljeće 2026. donosi pravu eksploziju zaigranosti, a u središtu pozornosti nalazi se vječni klasik koji nikada zapravo ne izlazi iz mode – točkice. Ove sezone, međutim, dolaze u osvježenom i modernijem izdanju.

Potvrda s modnih pista

Da je riječ o jednom od ključnih trendova sezone potvrdile su i najprestižnije modne kuće. Kolekcije za proljeće/ljeto 2026. bile su preplavljene točkastim uzorcima, od romantičnih i prozirnih haljina do odvažnih i grafičkih interpretacija koje su predstavili Khaite, Altuzarra i Christian Siriano. Točkice su se pojavile na svemu, od lepršavih suknji do elegantnih bluza, dokazujući svoju svestranost i status nezaobilaznog proljetnog motiva.

Kako ih nositi ove sezone?

Iako je klasična crno-bijela kombinacija uvijek siguran odabir, dizajneri nas ove godine potiču na igru. Veliki hit su bijele točkice na podlogama neočekivanih boja, poput nijanse maslaca, devine dlake ili nježnih pastelnih tonova. Moderan pristup uključuje i miješanje različitih veličina točkica unutar istog outfita. Za elegantan dojam, točkastu bluzu spojite s hlačama visokog struka, dok ćete za ležerniju varijantu odabrati kombinaciju s trapericama širokih nogavica. Za one koji preferiraju suptilniji pristup, tu su modni dodaci poput svilenih marama ili torbica koji će efektno začiniti svaku kombinaciju.

Najbolji komadi iz high street ponude

Srećom, ne morate čekati dizajnerske komade jer su prve proljetne kolekcije popularnih brendova već stigle. Police Zare, Manga, Reserveda i H&M-a već nude sjajne točkaste komade. Ističu se asimetrične midi suknje, pamučne haljine A-kroja s predimenzioniranim točkama te lepršave prozirne bluze koje prizivaju estetiku devedesetih. Ponuda je bogata i prilagođena svakom stilu.

Bez obzira na to birate li sitne, decentne točkice ili se odlučujete za krupne i dramatične, jedno je sigurno: ovaj šarmantni uzorak unijet će dozu optimizma i svježine u vašu proljetnu garderobu. Vrijeme je da se prepustite igri i ponovno zaljubite u točkice.

Mango, hlače - 45,99 €

H&M, slip haljina - 39,99 €

H&M, haljina - 79,99 €

Mohito, haljina - 25,99 €

Zara, bluza - 27,95 €

Reserved, maxi haljina - 32,99 €

Zara, bluza - 12,99 €

Reserved, košulja - 35,99 €

Zara, asimetrična suknja - 29,95 €

H&M, suknja - 14,99 €

Mango

Zara, bluza - 22,95 €

Zara, bluza - 29,95 €

Mango, bluza - 49,99 €

Zara, bluza - 27,95 €

Reserved, maxi haljina - 19,99 €