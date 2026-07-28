Ove kraljevske vjenčanice ostavile su svijet bez daha - koja je najljepša?
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Vjenčanje princeze Diane i princa Charlesa održano je 29. srpnja 1981. u katedrali sv. Pavla u Londonu.
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KAO IZ BAJKE

Ove kraljevske vjenčanice ostavile su svijet bez daha - koja je najljepša?

Ana Ivančić
28. srpnja 2026.

Kraljevske vjenčanice desetljećima privlače pozornost raskošnim detaljima, slavnim dizajnerima i snažnom simbolikom. Kraljica Viktorija popularizirala je bijelu vjenčanicu, dok su Grace Kelly i princeza Diana ostale zapamćene po elegantnim i raskošnim kreacijama koje i danas inspiriraju mladenke.

Među najpoznatijima su i vjenčanica kraljice Elizabete II. ukrašena tisućama bisera, čipkasta kreacija Catherine, princeze od Walesa te minimalistička Givenchyjeva haljina Meghan Markle. Posebnu pozornost privukle su i vjenčanice princeze Eugenie, princeze Beatrice, Zare Tindall i jordanske princeze Iman, koje su spojile kraljevsku tradiciju sa suvremenim stilom.

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