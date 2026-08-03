Stručnjak upozorava: Trbušnjaci mogu biti štetni, a jedna vježba puno je učinkovitija

Snažan trup, koji obuhvaća duboke mišiće koji stabiliziraju kralježnicu i zdjelicu, ključan je za pravilno držanje, prevenciju ozljeda, bolju ravnotežu i, naravno, estetski izgled trbuha

Stiglo je doba godine kada mnogi s nemirom gledaju u svoj struk, nadajući se da će posljednjim naporima uspjeti postići ravan trbuh za ljetne praznike. Većina će se instinktivno okrenuti najpoznatijoj vježbi za tu svrhu i mahnito raditi trbušnjake, no jedan stručnjak upozorava da ta vježba ne samo da nije najučinkovitija, već može biti i štetna.

Zastarjela praksa s potencijalnim posljedicama

Iako su trbušnjaci desetljećima bili sinonim za vježbanje trbušnih mišića, suvremena znanost o vježbanju dovodi u pitanje njihovu korisnost. Dr. Lee Brown, viši predavač snage i kondicije na Sveučilištu East London, tvrdi da ljudi čine veliku pogrešku oslanjajući se na njih. Kako prenosi Mirror, on smatra da je riječ o zastarjeloj metodi.

"To je ugrađeno u arhaične prakse boksačkih trenera i zato se čini da ih svi slijede. Ali daleko su od najbolje vježbe za treniranje vašeg trupa", objasnio je dr. Brown. Trbušnjaci su klasična vježba s vlastitom težinom osmišljena za jačanje trbušnih mišića, pregibača kuka i prsa, a uključuju podizanje gornjeg dijela tijela iz ležećeg položaja prema koljenima.

Međutim, dr. Brown ističe da se trbušni mišići pri izvođenju trbušnjaka koriste puno manje nego što ljudi misle. Glavni problem leži u prekomjernom aktiviranju pregibača kuka. "Ako radite previše trbušnjaka, to može uzrokovati probleme s donjim dijelom leđa. Preopterećenje pregibača kuka može ih učiniti hipertoničnima, odnosno krutima i zategnutima. Vaš torzo se naginje prema naprijed jer imate pretjerano napete i skraćene pregibače kuka, što stvara mišićnu neravnotežu i pretvara vaša donja leđa u odlagalište za sile smicanja", upozorava.

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Cjeloviti pristup jačanju trupa je ključan

Umjesto izoliranja jedne mišićne skupine, stručnjaci danas naglašavaju važnost jačanja cijelog trupa, odnosno "corea". Snažan trup, koji obuhvaća duboke mišiće koji stabiliziraju kralježnicu i zdjelicu, ključan je za pravilno držanje, prevenciju ozljeda, bolju ravnotežu i, naravno, estetski izgled trbuha.

Dr. Brown preporučuje funkcionalne vježbe koje angažiraju cijeli središnji dio tijela. Među njima su plank (izdržaj), bočni plank, farmersko nošenje (hodanje s teškim utegom u svakoj ruci), kofer nošenje (hodanje s utegom u jednoj ruci radi izazivanja stabilnosti) i vježba ptica-pas (podizanje suprotne ruke i noge iz četveronožnog položaja). Također, pilates i joga izvrsni su načini za izgradnju snage trupa. Ove vježbe uče tijelo da funkcionira kao cjelina, što je korisnije za svakodnevne aktivnosti i sport.

Moć izdržaja: Primjer iz prakse i znanosti

Učinkovitost ovakvog pristupa dr. Brown je ilustrirao primjerom iz vlastite prakse. "Radio sam sa sprinterom koji je imao ozljedu leđa i oduvijek je radio trbušnjake", priča Brown. "Pitao sam ga koliko dugo može držati plank. Rekao je manje od 30 sekundi. Šest tjedana kasnije, mogao je izdržati sedam minuta, a bol u leđima je nestala." Ovaj primjer jasno pokazuje kako ciljano jačanje trupa može riješiti kronične probleme uzrokovane mišićnom neravnotežom.

Zanimljiva je i studija objavljena prošle godine u časopisu Journal of Clinical Medicine. Istraživači su proučavali 117 osoba, s bolovima u leđima i bez njih, kako bi utvrdili je li snaga trupa povezana s tim stanjem. Sudionici su izvodili plank, jednu od najpopularnijih vježbi za stabilizaciju trupa. Istraživači sa Sveučilišta Daemen u New Yorku bili su iznenađeni kada su otkrili da su osobe koje pate od bolova u leđima mogle držati plank "značajno dulje" od onih bez bolova, što sugerira da su imale bolju razinu snage trbušnih mišića.

Prije nego što se ponovno bacite na izvođenje stotina trbušnjaka, razmislite o promjeni pristupa. Jačanje cjelokupnog trupa funkcionalnim vježbama ne samo da će vam pomoći u postizanju estetskih ciljeva, već će i poboljšati vaše držanje, smanjiti rizik od ozljeda i doprinijeti općem zdravlju kralježnice. U konačnici, ravan trbuh manje je stvar izoliranih vježbi, a više pametnog treninga, pravilne prehrane i smanjenja ukupnog postotka masnog tkiva.

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