Luka Peroš u novom domaćem hitu: Pogledajte atmosferu sa seta 'IQ 160'

Nova Voyo Original serija 'IQ 160' već je nakon prvih epizoda privukla veliku pažnju publike i izazvala brojne reakcije. Prvi originalni projekt platforme Voyo u Hrvatskoj mnogi su gledatelji i kritičari istaknuli kao osvježenje domaće produkcije, a društvene mreže pune su komentara o neobičnoj detektivskoj priči i glavnim glumcima.

U središtu serije nalazi se nesvakidašnji detektivski dvojac koji čine Dajana Čuljak u ulozi Marine Kapov i Luka Peroš kao inspektor Tomislav Ramljak. Njihova kombinacija različitih karaktera, humora i napetih slučajeva donosi posebnu energiju, a atmosferu sa snimanja otkrivaju fotografije sa seta u galeriji u nastavku.

Ne propusti gledati prvi Voyo Original, seriju "IQ 160"! Nova epizoda čeka te svakog petka na Voyo!