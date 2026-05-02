Tenisice u boji savršen su dodatak proljetnim kombinacijama, a odlično izgledaju uz haljine

Ove sezone tenisice dolaze u odvažnim nijansama i razigranim uzorcima, a najbolje od svega – savršeno se slažu s haljinama i podižu svaki look bez imalo truda

Kada dođu topliji dani okrećemo se laganijim materijalima i prozračnijim siluetama, a haljine opet zauzimaju središnje mjesto u svakodnevnim kombinacijama. No, dok su se nekad uz njih gotovo automatski birale sandale ili klasične balerinke, danas sve češće posežemo za neočekivanijim, ali iznimno stylish rješenjem – tenisicama u boji koje unose novu energiju u cijeli look.

Ove sezone tenisice nimalo dosadne, već dolaze odvažnim nijansama i uzorcima. Retro modeli obojeni su u maslac žutu, jarko crvenu, kao i niz drugih nijansi koje privlače pažnju na prvi pogled. Upravo ta odvažnost čini ih ključnim komadom koji može transformirati i najjednostavniju haljinu. Umjesto da budu tek praktičan dodatak, tenisice sada imaju ulogu statement detalja koji definira cijeli outfit.

Ono što ih čini posebno privlačnima jest njihova svestranost. Možeš ih kombinirati s romantičnim haljinama s uzorcima poput ginghama i dodatno naglasiti razigranost, ili ih suprotstaviti minimalističkim komadima za moderan kontrast. Jednako dobro funkcioniraju i u monokromatskim kombinacijama, gdje jedna boja s tenisica diskretno “odjekuje” kroz ostatak outfita, stvarajući skladan i promišljen dojam.

Dobar stvar kod tenisica je i to što su vrlo udobne, što ih čini neizostavnim izborom za svakodnevne proljetne aktivnosti. Upravo zato ne čudi što su postale jedan od najpoželjnijih komada sezone – jer odlično spajaju stil i funkcionalnost.

Ako želiš osvježiti svoju proljetnu garderobu bez velikih promjena, dovoljno je dodati jedan par tenisica u boji. Ponekad je upravo taj mali pomak ono što cijelom outfitu daje novu dimenziju.

Adidas SL 72 OG shoes - 100 €

Asics Gel-Kayano 20 - 169 €

H&M - 39,99 €

New Balance 471 - 100 €

& Other Stories - 99 €

Puma Speedcat OG - 108,70 €

Pull and Bear - 25,99 €

Zara - 29,95 €

Zara - 25,95 €