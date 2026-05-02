Tenisice u boji savršen su dodatak proljetnim kombinacijama, a odlično izgledaju uz haljine
Kada dođu topliji dani okrećemo se laganijim materijalima i prozračnijim siluetama, a haljine opet zauzimaju središnje mjesto u svakodnevnim kombinacijama. No, dok su se nekad uz njih gotovo automatski birale sandale ili klasične balerinke, danas sve češće posežemo za neočekivanijim, ali iznimno stylish rješenjem – tenisicama u boji koje unose novu energiju u cijeli look.
Ove sezone tenisice nimalo dosadne, već dolaze odvažnim nijansama i uzorcima. Retro modeli obojeni su u maslac žutu, jarko crvenu, kao i niz drugih nijansi koje privlače pažnju na prvi pogled. Upravo ta odvažnost čini ih ključnim komadom koji može transformirati i najjednostavniju haljinu. Umjesto da budu tek praktičan dodatak, tenisice sada imaju ulogu statement detalja koji definira cijeli outfit.
Ono što ih čini posebno privlačnima jest njihova svestranost. Možeš ih kombinirati s romantičnim haljinama s uzorcima poput ginghama i dodatno naglasiti razigranost, ili ih suprotstaviti minimalističkim komadima za moderan kontrast. Jednako dobro funkcioniraju i u monokromatskim kombinacijama, gdje jedna boja s tenisica diskretno “odjekuje” kroz ostatak outfita, stvarajući skladan i promišljen dojam.
Dobar stvar kod tenisica je i to što su vrlo udobne, što ih čini neizostavnim izborom za svakodnevne proljetne aktivnosti. Upravo zato ne čudi što su postale jedan od najpoželjnijih komada sezone – jer odlično spajaju stil i funkcionalnost.
Ako želiš osvježiti svoju proljetnu garderobu bez velikih promjena, dovoljno je dodati jedan par tenisica u boji. Ponekad je upravo taj mali pomak ono što cijelom outfitu daje novu dimenziju.