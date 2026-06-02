Horoskop za srijedu: Blizanci trebaju odgoditi kupovinu, strijelci izbjegavati razgovore o novcima

Otkrijte što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu srijedu

Ovan

LJUBAV: Obiteljski razgovori mogli bi biti zbunjujući, ali vaša iskrenost može raščistiti zrak. Izbjegavajte važne dogovore. POSAO: Komunikacijske vještine su naglašene. Pažljivo slušajte jer iskren razgovor može donijeti proboj. ZDRAVLJE&SAVJET: Tražite jasnoću. Sretan broj: 9. Boja dana: vatreno crvena.

Bik

LJUBAV: Spoj Venere i Urana u vašem znaku donosi ljubavne šokove. Moguć je neočekivani susret ili nagla promjena u vezi. POSAO: Mogući su iznenadni financijski uvidi. Transparentnost donosi najbolje rezultate, ne čuvajte tajne. ZDRAVLJE&SAVJET: Prihvatite promjene, ne bojte se promijeniti izgled. Sretan broj: 6. Boja dana: smaragdno zelena.

Blizanci

LJUBAV: Samopouzdanje vam raste. Izrazite ljubav na neobičan način, bit će dobro prihvaćeno. POSAO: Vaše ideje su u centru pažnje, ali ovo je loš dan za financije. Odgodite veće kupnje jer možda nemate sve činjenice. ZDRAVLJE&SAVJET: Vaša riječ ima moć. Pauzirajte financijske odluke. Sretan broj: 5. Boja dana: limun žuta.

Rak

LJUBAV: Merkur u vašem znaku donosi konfuziju. Komunikacija s voljenima može biti pogrešno shvaćena. POSAO: Vaše ideje teško dopiru do cilja. Prije reakcije, povucite se i promislite. Tišina donosi jasnoću. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne morate uvijek biti savršeno shvaćeni. Izbjegavajte tešku hranu. Sretan broj: 2. Boja dana: srebrno bijela.

Lav

LJUBAV: Društvene veze danas su važne. Razgovor s prijateljem mogao bi otvoriti vrata uzbudljivoj romantičnoj prilici. POSAO: Ne zataškavajte informacije. Iskrenost čisti kozmičku maglu i otvara put prema napretku u karijeri. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite otvoreni i iskreni, čak i kad niste sigurni. Sretan broj: 1. Boja dana: zlatni jantar.

Djevica

LJUBAV: Prijatelj bi vam mogao ponuditi rješenje koje se čini predobrim da bi bilo istinito. Ne nasjedajte na iluzije. POSAO: Karijera zahtijeva vašu pažnju. Vaš praktičan pristup pomaže u rješavanju problema. Oslonite se na čvrste činjenice. ZDRAVLJE&SAVJET: Ostanite organizirani i preispitujte sve što čujete. Sretan broj: 8. Boja dana: topla bež.

Vaga

LJUBAV: Budite oprezni u komunikaciji s partnerom, jer bi vaše riječi mogle biti pogrešno protumačene. POSAO: Oprezno razgovarajte s nadređenima. Možda nemate prave informacije. Klonite se potencijalnih nesporazuma. ZDRAVLJE&SAVJET: Nove perspektive i prilike za učenje vas privlače. Ostanite otvorenog uma. Sretan broj: 7. Boja dana: ružičasta.

Škorpion

LJUBAV: Uran i Venera donose preokrete u partnerstvima. Očekujte neočekivano - od iznenadnih prosidbi do nužnih prekida. POSAO: Ovo nije dan za predstavljanje novih ideja jer bi vam mogle narušiti kredibilitet. ZDRAVLJE&SAVJET: Vjerujte instinktima, osobito u odnosima. Odaberite tišinu. Sretan broj: 4. Boja dana: tamna burgundska.

Strijelac

LJUBAV: Iskrena komunikacija jača partnerstva i rješava stare nesporazume. Suradnja donosi bolje rezultate. POSAO: Loš dan za financijske rasprave ili dogovore o nasljedstvu i imovini. Ne potpisujte važne papire. ZDRAVLJE&SAVJET: Zaštitite imovinu od praznih obećanja. Vjerujte u zajedništvo. Sretan broj: 3. Boja dana: kraljevski plava.

Jarac

LJUBAV: Razgovori s partnerima podložni su nesporazumima. Moguća su iskrivljavanja istine. Budite opraštajući, ali ne vjerujte svemu. POSAO: Vaša produktivnost i disciplina dolaze do izražaja. Fokusirajte se na poboljšanje rutina i odgovornosti. ZDRAVLJE&SAVJET: Oprostite, ali ne gubite tlo pod nogama. Dosljednost se isplati. Sretan broj: 10. Boja dana: siva.

Vodenjak

LJUBAV: Prijateljstva su naglašena. Mjesec u vašem znaku potiče zabavu, što može ublažiti napetosti. POSAO: Izazovan dan na poslu. Mogli biste dobiti pogrešne informacije i potratiti vrijeme. Netko bi vas mogao namjerno prevariti. ZDRAVLJE&SAVJET: Vaš vladar Uran trese vaš dom i obitelj. Budite spremni na promjene. Sretan broj: 11. Boja dana: akvamarin plava.

Ribe

LJUBAV: Lako je pasti na "sjajnu ideju". Ako osjećate da nešto nije u redu, vjerojatno ste u pravu. POSAO: Dom i obitelj danas zahtijevaju vašu pažnju. Stvaranje osjećaja stabilnosti pomoći će vam da se osjećate prizemljenije. ZDRAVLJE&SAVJET: Ostanite prizemljeni i ne zanosite se nerealnim ponudama. Jačanje temelja je ključno.