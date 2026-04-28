Tražiš savršene balerinke za proljeće? Pronašli smo top modele do 20 eura

Ove sezone balerinke dolaze u raznim varijantama, od romantičnih modela s mašnicama do trendi Mary Jane cipela i verzija u boji ili brušenoj koži, a dobra vijest je da se u high street ponudi mogu pronaći odlični modeli do 20 eura

Balerinke su već godinama nezaobilazan dio proljetne garderobe, a ni ove sezone nije ništa drugačije. Udobne su i stylish zbog čega ih rado biramo za svakodnevne kombinacije – bilo da je riječ o ležernoj šetnji gradom ili odlasku na posao. Romantične, lagane i jednostavne za kombiniranje, balerinke se jednako dobro slažu s trapericama, haljinama ili suknjama, što ih čini pravim “go-to” komadom čim temperature porastu.

Ove sezone trendovi su raznoliki, a brojni se divni modeli mogu pronaći u high street kolekcijama. I dalje su IN Mary Jane balerinke s remenčićem koje donose dozu retro šarma, ali i klasični modeli s mašnicama koji nikad ne izlaze iz mode. Uz njih, ističu se i balerinke u pastelnim i jarkim nijansama poput crvene koje će osvježiti svaki outfit, kao i modeli od brušene kože koji djeluju sofisticirano i profinjeno. Bez obzira preferiraš li minimalizam ili razigran stil, ponuda je zaista bogata i prilagođena različitim ukusima.

High street brendovi i ove su sezone pripremili pregršt pristupačnih modela koji izgledaju moderno, a pritom su i ugodni za nošenje. Među njima se mogu pronaći odlične balerinke do 20 eura koje će se lako uklopiti u svaku proljetnu garderobu. Naše favorite donosimo u nastavku.

H&M - 19,99 €

Reserved - 17,99 €

Reserved - 19,99 €

Reserved - 13,99 €

Sinsay - 9,99 €

Sinsay - 12,99 €

Stradivarius - 15,59 €

Zara - 15,99 €