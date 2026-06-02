CineStar slavi rođendan - u srijedu, 10. lipnja ulaznice samo 2,90 eura!

CineStar već više od dva desetljeća okuplja publiku svih generacija pred velikim platnom. Od otvaranja prvog kina do danas, postao je mjesto na koje se dolazi zbog najnovijih filmskih hitova, posebnih izlazaka, obiteljskih vikenda i zajedničkih trenutaka koji kino iskustvo čine posebnim.

Povodom rođendana, CineStar svojoj publici i ove godine priprema poseban kino dan. U srijedu, 10. lipnja, svi ljubitelji filma moći će uživati u odabranim filmskim naslovima po posebnoj rođendanskoj cijeni od 2,90 eura tijekom cijelog dana, a u akciju su uključeni i filmovi u IMAX-u, dok se za ScreenX, Kids dvoranu i 4DX format nadoplaćuje.

Rođendanska akcija idealna je prilika da u kino dođu i oni koji možda ne idu često, ali i svi redovni posjetitelji jer ovogodišnji program donosi raznolik izbor filmova za sve generacije i ukuse.

„Backrooms: Bez izlaza“ donosi jezivu i napetu priču za publiku koja voli atmosferične trilere i osjećaj nelagode koji raste iz scene u scenu. Tajanstveni prostori koji su hit na društvenim mrežama, neobična pravila i stalni osjećaj da iza ugla vreba nešto nepoznato čine ga idealnim izborom za ljubitelje horora i psihološke napetosti.

Za one koji se vole dobro nasmijati tu je „Mrak film“, naslov koji donosi prepoznatljiv humor, parodiju i niz urnebesnih situacija. Idealan je za publiku koja želi lagan, zabavan i potpuno opušten izlazak u kino.

Očekuje vas i hit „Mandalorian & Grogu“ gdje Mandalorijanac i Grogu kreću u svoju dosad najuzbudljiviju misiju u posve novoj avanturi iz svijeta Ratova zvijezda. Zlo Carstvo je palo, a imperijalni ratni zapovjednici ostali su raspršeni diljem galaksije. Dok mlada Nova Republika nastoji zaštititi sve za što se Pobuna borila, u pomoć poziva legendarnog mandalorijanskog lovca na ucjene Dina Djarina (Pedro Pascal) i njegova mladog učenika Grogua.

Ljubitelji fantastičnih svjetova zasigurno će obratiti pozornost i na „Gospodare svemira“. Ovaj spektakularni naslov koji obožavatelji već mjesecima iščekuju, donosi borbu dobra i zla, moćne junake i epsku atmosferu koja najbolje dolazi do izražaja upravo na velikom platnu.

Posebno se ističe i veliki kino-hit „Vrag nosi Pradu 2“, nastavak prvog dijela koji nas vodi u svijet mode, kompleksnih poslovnih odnosa u svijetu glamura, uz prepoznatljivu energiju Emily i Mirande. U glavnim ulogama su fantastični: Stanley Tucci, Emily Blunt, Anne Hathaway i Meryl Streep.

Za publiku koja voli napetost i zabavnu akciju, tu je „Siva zona“ redatelja Guya Ritchieja. Na velikom platnu će vas zabaviti Jake Gyllenhaal, Henry Caville Rosamund Pike i Eiza Gnzález. Tajni tim elitnih operativaca kreće u opasnu misiju povrata milijarde dolara koju je otuđio nemilosrdni diktator.

Akcijski dio programa predvodi „Mortal Kombat II”,najnoviji nastavak legendarne filmske franšize u svoj njezinoj brutalnoj raskoši. Omiljeni šampioni, kojima se pridružuje i Johnny Cage, ulaze u krajnju, bezkompromisnu borbu protiv mračne vladavine Shao Kahna, koja prijeti samom opstanku Zemaljskog carstva.

Za najmlađe gledatelje i obitelji tu je „Heidi i mali ris“, topla animirana avantura koja donosi priču o prijateljstvu, hrabrosti i povezanosti s prirodom. Šarmantni likovi i nježna poruka čine ovaj film idealnim izborom za odlazak u kino.

Na programu je i „Pjesma grbavog kita“, emotivna i vizualno dojmljiva priča koja publiku vodi na putovanje kroz čudesni svijet prirode. Film donosi snažnu poruku o ljepoti oceana, povezanosti živih bića i važnosti očuvanja svijeta koji nas okružuje.

Rođendanska akcija CineStara idealna je prilika da publika otkrije nove filmske favorite, vrati se omiljenim žanrovima i provede dan u najboljem društvu — uz filmove, kokice i nezamjenjiv kino doživljaj.

Ulaznice za rođendanski dan dostupne su na cinestarcinemas.hr, putem aplikacije i na blagajnama kina, a ovo je i odlična prilika da se učlanite u CineStarov Stars Club i počnete skupljati zvjezdice koje vas vode do raznih pogodnosti.

Vidimo se u CineStar kinima u srijedu, 10. lipnja!