Muškarci na špici pokazali kako se nosi proljeće: Stylish outfiti u prvom planu

Opće je poznato kako zagrebačka špica nije rezervirana samo za ženske modne kombinacije, a ovog su proljeća muškarci itekako pokazali da znaju igrati na kartu stila. Tako neke od najboljih outfita možemo vidjeti na brojnim fotografijama koje je Dosadni Fotograf snimio ekskluzivno za Žena.hr. U opuštenim, ali promišljenim outfitima gradske ulice pretvorili su u pravu modnu inspiraciju.

U prvom planu su mokasinke koje su postale nezaobilazan izbor za toplije dane - elegantne, a dovoljno ležerne za svakodnevne kombinacije. Nose se uz svijetle hlače, često u bež ili pastelnoj paleti, koje unose svježinu u proljetni look.

Sakoi su i dalje ključan komad, ali u laganijim materijalima i nježnijim tonovima, dok traper jakne ostaju vječni klasik koji savršeno funkcionira u slojevitim kombinacijama. Posebno se ističu i odijela u proljetnim bojama, od svijetloplave do nijansi pijeska, koja daju sofisticiran, ali neopterećen dojam. Košulje u nježnim bojama, poput svijetloružičaste ili baby plave, dodatno naglašavaju sezonski karakter outfita, dok zanimljivi modni dodaci - od sunčanih naočala do decentnih torbi i remena - zaokružuju cijelu priču.