Vodič kroz deset najljepših plaža Istre koje morate doživjeti ovog ljeta

Od uređenih obiteljskih oaza s Plavom zastavom, međunarodnim simbolom vrhunske kakvoće mora, do divljih, netaknutih kutaka prirode, istarske plaže nude ponešto za svakoga. Donosimo pregled deset bisera koje vrijedi otkriti na jadranskoj obali

Istra, najveći hrvatski poluotok, s razlogom je jedna od najomiljenijih ljetnih destinacija. Njena razvedena obala, duga gotovo 540 kilometara, skriva bezbroj uvala, rtova i plaža koje oduzimaju dah. Bilo da tražite avanturu na divljim rtovima, obiteljsku zabavu na pijesku ili opuštanje uz koktel, istarska obala nudi predivne plaže - svaka od njih priča svoju priču i čeka da je otkrijete.

Rt Kamenjak, Premantura

Na samom jugu poluotoka, zaštićeni park prirode Rt Kamenjak nudi iskonsko iskustvo Mediterana. Njegova razvedena obala skriva brojne prekrasne uvale i plaže sa šljunkom i stijenama te kristalno čistim morem. Ovo je raj za avanturiste, ronioce i sve koji traže bijeg od ljetne vreve. Plaže poput Njiva oduševljavaju tirkiznim nijansama, a visoke stijene mame na adrenalinske skokove.

Uvala Lone, Rovinj

U sklopu zaštićene park-šume Zlatni rt, na svega petnaestak minuta hoda od centra Rovinja, smjestila se uvala Lone. Njene šljunčane plažice, okružene gustom borovom šumom koja pruža prirodni hlad, privlače brojne kupače, osobito obitelji s djecom. More je mirno, atmosfera opuštajuća, a u blizini se nalazi i kamenolom, poznato odredište za ljubitelje slobodnog penjanja.

Plaža Havaji, Pula

Jedna od najfotografiranijih istarskih plaža nalazi se na poluotoku Verudela u Puli. Poznata i kao Havajska plaža, ime je dobila po tirkiznom moru i valovima koji nastaju za vrijeme juga. Šljunčana uvala okružena je visokim stijenama koje su popularne među ljubiteljima skokova u more, što je čini omiljenim mjestom za mlade i one željne adrenalina.

Plaža Bijeca, Medulin

Najpoznatija plaža u Medulinu ujedno je i jedna od rijetkih pješčanih plaža u Istri. Bijeca se proteže na više od jednog kilometra, a zbog izrazito blagog ulaza u more i prostranog plićaka idealna je za obitelji s malom djecom i starije osobe. Gusta borova šuma koja je okružuje pruža ugodnu hladovinu, a bogata ugostiteljska ponuda jamči cjelodnevni užitak.

Plaža Girandella, Rabac

U Rapcu, biseru istočne obale Istre, nalazi se prekrasna plaža Girandella. Brojne bijele šljunčane uvale nižu se jedna za drugom, stvarajući prizor koji podsjeća na egzotične destinacije. More je ovdje rajske tirkizne boje, a plaža je zbog svoje uređenosti i čistoće nositeljica Plave zastave. Idealna je za aktivan odmor, nudeći razne sportove na vodi.

Plaža Koversada, Vrsar

U blizini Vrsara, na ulazu u Limski kanal, smjestila se Koversada, najpoznatija i najstarija naturistička plaža u Europi. Njena povijest seže u šezdesete godine prošlog stoljeća. Obala duga oko pet kilometara nudi različite podloge, od stjenovitih platoa i skrivenih šljunčanih uvala do uređene pješčane plaže. Nagrađena je Plavom zastavom za kvalitetu.

Plaža Zambratija, Umag

Sjeverno od Umaga skriva se šarmantna pješčana plaža Zambratija, omiljena među lokalnim stanovništvom. Ova mirna uvala s vrlo blagim ulazom u more savršena je za obitelji s malom djecom koje cijene prirodno okruženje i opuštenu atmosferu. Moderni bar na plaži nudi osvježenje uz zadivljujući pogled na otvoreno more.

Plaža Mulini, Rovinj

U neposrednoj blizini luksuzne šetnice i starog grada Rovinja, plaža Mulini sinonim je za stil i eleganciju. Ova kombinacija šljunčane i betonske plaže spaja urbani komfor s prirodnom ljepotom. Zbog zaštićenog položaja more je iznimno mirno, a dizajnerski barovi i lounge zone čine je omiljenom lokacijom za uživanje u zalasku sunca.

Plaža Ambrela, Pula

Još jedan dragulj poluotoka Verudela, šljunčana plaža Ambrela, godinama je nositeljica Plave zastave. Zbog blagog ulaza u more, sigurnosti i brojnih sadržaja, iznimno je popularna među obiteljima. Prirodnu hladovinu pružaju guste krošnje borova, a u blizini se nalaze kafići i centri za sportove na vodi, osiguravajući sve potrebno za bezbrižan dan na moru.

Plaža Polidor, Funtana

Nedaleko od Poreča, u Funtani, smjestila se moderno uređena plaža Polidor. Ova šljunčana plaža nudi vrhunsku udobnost, od elegantnog beach bara i udobnih ležaljki do posebno odvojenog dijela za kućne ljubimce. Opuštena atmosfera i kristalno čisto more čine je savršenim izborom za one koji traže uređen, ali ne previše napučen kutak za odmor.