Proljetni trendovi: Ovo su najpoželjniji modeli tenisica za novu sezonu

Od hibrida balerinki i sportske obuće do povratka retro trkaćih modela, novi trendovi dokazuju da tenisice više nisu samo praktičan, već i ključan stilski odabir koji definira cijelu kombinaciju

Nakon nekoliko sezona vladavine masivnih, takozvanih "tatinih" tenisica, modna scena radi veliki zaokret. Proljeće 2026. donosi suptilniju, elegantniju i znatno profinjeniju eru obuće. Glomazni potplati i robusne siluete ustupaju mjesto modelima koji grle stopalo, spajajući udobnost s neočekivanom dozom ženstvenosti. Od hibrida balerinki i sportske obuće do povratka retro trkaćih modela, novi trendovi dokazuju da tenisice više nisu samo praktičan, već i ključan stilski odabir koji definira cijelu kombinaciju.

Tanke siluete su novi imperativ

Ako postoji jedan trend koji će obilježiti nadolazeću sezonu, to je dominacija tenisica tankog i niskog profila. Inspiracija dolazi iz različitih izvora, od atletskih staza sedamdesetih do plesa i moto sporta. Zajedničko im je to što laskaju nozi, vizualno je izdužuju i nevjerojatno su svestrane. Lako se kombiniraju s lepršavim haljinama i širokim trapericama, unoseći dašak ležerne elegancije u svaki stil.

Jedan od modela koji predvodi ovaj pokret je Puma Speedcat. Originalno dizajnirana kao obuća za vozače Formule 1, ova tenisica aerodinamičnog oblika i tankog gumenog potplata doživjela je potpunu modnu renesansu. Ove sezone posebno se ističe njezina hibridna verzija, Speedcat Ballet, koja zadržava sportsku osnovu, ali gornji dio s vezicama i trakama posuđuje iz svijeta baleta.

Sličnu filozofiju slijedi i Adidas, koji je svoje arhivske modele transformirao u takozvane "sneakerinas". Modeli poput Adidas Taekwondo Mei i Samba Jane spajaju sportsku baštinu brenda s delikatnim detaljima poput remenčića u stilu Mary Jane cipela ili satenskih vezica koje se obavijaju oko gležnja. Ovi modeli idealan su odabir za one koji traže funkcionalnost tenisice, ali ne žele žrtvovati ženstveni prizvuk.

Povratak retro klasika u modernom ruhu

Nostalgija je i dalje snažna pokretačka sila u modi, a tenisice nisu iznimka. Međutim, umjesto masivnih modela s početka milenija, fokus se prebacio na elegantne trkaće siluete iz sedamdesetih i osamdesetih godina. Ovi modeli donose savršen balans između sportske estetike i nosivosti u svakodnevnim prilikama.

Bezvremenski klasik Onitsuka Tiger Mexico 66 ostaje jedan od najpopularnijih izbora, no za proljeće 2026. dolazi u osvježenom izdanju. Verzije izrađene od sjajnog satena u pastelnim bojama poput lavande, blijedo žute ili puderasto ružičaste postale su apsolutni hit. Zbog svog izrazito uskog kalupa i tankog potplata, ovaj model postao je sinonim za "slim" trend.

Luksuzni brendovi također su prigrlili retro estetiku. Miu Miu Gymnasium tenisica inspirirana je vintage obućom za dvoranske sportove. Izrađena od najfinije kože ili satena, s fleksibilnim i gotovo neprimjetnim potplatom, postala je tihi statusni simbol. Često dolazi u metalik srebrnoj ili zlatnoj boji, što je čini neočekivano neutralnim komadom koji se nosi uz sve, od poslovnih hlača do večernjih haljina.

Eksperimentalni dizajn za najodvažnije

Osim redefiniranja postojećih klasika, dizajneri ove sezone hrabro eksperimentiraju s potpuno novim oblicima. Granice između različitih vrsta obuće postaju sve fluidnije, što rezultira nekim od najzanimljivijih modela koje smo vidjeli posljednjih godina.

Novi kreativni direktor modne kuće Chloé, Chemena Kamali, predstavila je model Chloé Kick, koji na jedinstven način spaja estetiku boksačkih čizama i nježnost balerinki. Nešto viši kroj oko gležnja izrađen je od iznimno mekane kože koja se prirodno nabire, stvarajući opušten i "slouchy" izgled koji savršeno odražava modernu viziju luksuza.

Za kraj, tu je i jedan ležerniji, ali nimalo manje popularan trend: tenisice bez pete, odnosno sneaker mules. Ovaj praktičan i udoban stil idealan je za toplije dane, a nudi opuštenost natikača uz izgled klasične tenisice. Savršene su za brze obaveze po gradu, ali i za opuštene vikend kombinacije.

Nova sezona donosi stilsko osvježenje koje slavi eleganciju i suptilnost. Bilo da se odlučite za satenski retro model, inovativni hibrid balerinke i tenisice ili praktičnu verziju bez pete, jedno je sigurno: udobnost nikada nije izgledala bolje.

U nastavku donosimo i neke od najboljih modela tenisica za proljeće iz aktualnih kolekcija.

Arket - 99 €

Arket - 159 €

Adidas Taekwondo Mei Ballet - 120 €

Adidas Samba Jane - 90 €

COS - 149 €

COS - 99 €

& Other Stories - 119 €

The Row - 425 €

Salomon XT-6 - 180 €

Zara - 29,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 55,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 27,95 €

Zara - 25,95 €

Zara - 49,95 €

Zara - 45,95 €