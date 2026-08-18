Što odjenuti na svadbu krajem ljeta ili početkom jeseni? Imamo najbolje ideje

Ako ste gošća na nečijem vjenčanju i tražite inspiraciju za outfit, pronašli smo elegantne haljine, kombinezone i setove koji su kao stvoreni za prijelaz iz ljeta u jesen

Rujan je mnogim mladencima jedan od omiljenih mjeseci za vjenčanja. Temperature su još uvijek ugodne, dani dovoljno dugi, a priroda polako poprima prve jesenske nijanse. Osim toga, svadbe se još uvijek mogu održavati na otvorenom, bez ljetnih vrućina, što ih čini posebno privlačnima. No, ako ste gošća, uz pozivnicu se često pojavi i ono najvažnije pitanje – što odjenuti? Prijelaz između ljeta i jeseni može biti pomalo izazovan za osmišljavanje svečanih kombinacija, no upravo je zato ovo razdoblje idealno za poigravanje različitim krojevima, materijalima i bojama.

Haljina je uvijek dobar izbor

Kada je riječ o svadbenom outfitu, haljina se nameće kao prvi i najjednostavniji izbor. Za kraj ljeta odlični su modeli od lepršavih materijala, poput satena i laganih tkanina, dok se s približavanjem jeseni možete odlučiti i za nešto zatvorenije krojeve, duže rukave ili bogatije nijanse.

Osim klasičnih pastelnih i neutralnih tonova, početak jeseni idealan je trenutak za boje poput bordo, čokoladnosmeđe, tamnozelene i zagasito plave. Midi modeli posebno su praktični jer izgledaju elegantno, a istovremeno su dovoljno prilagodljivi za različite vrste svadbi, od raskošnih proslava do opuštenijih vjenčanja na otvorenom.

Kombinezon kao elegantna alternativa

Ako niste ljubiteljica haljina, svečani kombinezon odlična je alternativa. Modeli širokih nogavica i naglašenog struka mogu izgledati jednako elegantno kao večernja haljina, a pritom nude nešto drugačiju i moderniju siluetu. Za rujanske svadbe posebno su zanimljivi modeli u neutralnim, zemljanim i tamnijim tonovima, koje lako možete upotpuniti efektnim naušnicama, elegantnom torbicom i sandalama ili cipelama sa zatvorenim vrhom.

Elegantni setovi i odijela

Još jedna odlična opcija su elegantni setovi i odijela. Svečane hlače i top ili profinjeni sako u kombinaciji mogu biti izvrstan izbor za gošće koje žele nešto drugačije od klasične haljine. Velika prednost ovakvih kombinacija je i njihova nosivost. Pojedinačne komade kasnije možete nositi odvojeno i kombinirati s ostatkom garderobe.

Ne zaboravite na prijelazno vrijeme

Iako su rujanski dani često još uvijek topli, večeri mogu biti osjetno svježije. Ako se svadba održava na otvorenom, dobro je imati lagani sako, elegantan ogrtač ili kraću jaknu koju ćete moći prebaciti preko ramena kada temperature padnu. Upravo zbog toga rujanske svadbe ostavljaju dovoljno prostora za kombiniranje ljetnih i jesenskih komada. Uz prozračnu haljinu možete dodati zatvorenije cipele ili lagani sako, dok će nešto bogatija jesenska paleta boja odmah dati outfitu sezonski karakter.

High street brendovi već su predstavili nove kolekcije, a u aktualnoj ponudi pronaći ćete mnoštvo svečanih haljina, elegantnih kombinezona i setova koji su kao stvoreni za kraj ljeta i prve jesenske svadbe. U nastavku donosimo naše favorite.

Mango - 79,99 €

Mango - 69,99 €

Mango - 49,99 €

Mango - 45,99 €

Mango - 45,99 €

Mango - 79,99 €

Massimo Dutti (kombinezon) - 150 €

Zara - 39,95 €

Zara - 59,95 €

Zara - 35,95 €

Zara - 55,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 59,95 €

Zara - 69,95 €

Zara, prsluk - 29,95 € i hlače - 29,95 €

Zara, top - 35,95 € i suknja - 35,95 €

Zara, prsluk - 25,95 € i hlače - 29,95 €

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