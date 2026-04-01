Ne staneš u haljinu od lani? Ovaj trik pomoći će ti da je zakopčaš - i izgledaš kao pješčani sat

Nabacila si nekoliko kilograma o kojima ne želiš puno pričati, ne stigneš u teretanu, dijeta ti nije opcija... Potpuno te razumijem - tih plus-minus par kilograma je dokaz da smo žene koje živimo punim plućima i da tijelu dopuštamo da se nekad i opusti. A ono nam je zahvalno i ako mu pokažemo par komada rublja koji prekrivaju nedostatke. Tijelo će stoički podnijeti taj lagani pritisak i sakriti nedostatke građe. Dakle, ženo, koja si upravo iz ormara izvadila svoju svečanu haljinu kako bi zablistala ovih dana na prvoj ovogodišnjoj svečanosti - i shvatila da je ne možeš zakopčati - evo ti savjet: 'navuci' dobar steznik u nude ili crnoj boji. Ima ih baš puno u ponudi različitih modnih brendova, a u dodiru s tijelom i oblinama čine čuda. Danas ti kao žena ženi savjetujem na koje se modele steznika trebaš fokusirati i da znaš - je prvi april, ali savjeti nisu šala!

Lisca

Kako odabrati pravi steznik?

Kao žena ženi dajem ti nekoliko savjeta kako ćeš odabrati idealan steznik! Definiraj dio tijela koji treba pomoć steznika i biraj model koji će se fokusirati samo na to. Biraj veličinu steznika u skladu sa svojim konfekcijskim brojem. Čak i ako se steznik čini premalim, preuskim... Prilikom kupovine steznika testiraj tkaninu - što je teže rastegneš, to je kompresija steznika bolja. Biraj modele sa širokim naramenicama u gornjem dijelu i bez rubova u donjem. Boje? Nude za sve svjetlije odjevne predmete, crne za tamno.

Hlačice koje sužavaju struk

Ovo je jedan od najboljih saveznika u korigiranju linije tijela u toplijem dijelu godine. Posebno jer je ovaj model napravljen od kombinacije pamuka i elastina te, osim što savršeno prekriva koji 'šlaufić' na tijelu, sprečava i ono što mnogim ženama predstavlja problem u toplijem dijelu godine - sužava i bedra te stvara zaštitu od trenja bedara. Sjetit ćeš se mojih savijeta kad zatopli i ti kreneš u grad u haljini bez hulahopki...

C&A

'Light' i 'hard-core' verzija

Nauči razlikovati modele; naoko isti model a različiti efekti! Ako to ne svladaš, može se dogoditi da određeni steznik ne učini ono što od njega očekuješ. Kako bi to izbjegla, dobro promotri svaki model i potraži na kutiji objašnjenje njegove namjene. Evo ti i primjera - lijevi steznik korigira siluetu lagano, a desni, s dodatno našivenim detaljima na prednjici i čvrstom strukturom tkanine, omogućuje odlično sužavanje bedara i bokova te prekrivanje naslaga na trbuhu. Prvi model steznika je odličan saveznik prilikom nošenja haljina bez hulahopki, a drugi ozbiljan tajni pomagač vitkosti. S ovakvim steznikom možeš vizualno "skinuti" i do pet kilograma.

Yamamay

Steznik haljinica

Mala crna haljina koju moraš imati u ormaru je po mnogima i jedan od najdražih steznika. Nigdje ne stišće, a savršeno korigira siluetu. Odjeneš li ispravno rublje (dublje gaćice i grudnjak iz kojeg ne 'kipe' prsa) i preko njega ovakav steznik, on će učiniti pravo malo čudo. Ovakva haljinica će suziti siluetu za nekoliko centimetara, a ono što joj je veliki plus je to što nema tragova, čak ni ako preko ove haljinice odjeneš usku haljinu. Kako bi spriječila podizanje tajne haljinice koju nosiš, biraj modele koji imaju u donjem rubu silikonsku traku. Ona će pomoći da steznik haljinica bude na pravom mjestu tijekom nošenja.

Yamamay

Bodi steznik

Klasika s kojom nećeš pogriještiti - pod jednim uvjetom! Ovo dobro zapamti kad biraš najpopularniji steznik, koji su nosile i naše bake. Riječ je o bodi stezniku koji može odlično korigirati srednji dio tijela (savršen za dame s građom tijela jabučica) pazeći na sljedeće. Kao i kod svih ostalih steznika i ovaj ne smijete otkrivati. Upravo zato je jedan od uvjeta nošenja kroj donjeg dijela steznika. Ili neka bude u potpunosti bez rubova, ili krojen kao i vaše gaćice koje nosite. I ne zaboravi - grudnjak koji ćeš po potrebi nositi ispod ovakvog steznika neka bude istog kroja kao i gornji dio bodija.

Yamamay

Lisca

Privatna arhiva

U rubrici 'Kao žena ženi' modna savjetnica i stilistica Alma Premerl Zoko svake srijede donosi savjete o tome kako se odjenuti baš u svakoj prigodi, kako uložiti u temeljne odjevne predmete, kako trendove uskladiti s vlastitom građom tijela, ali i kako šopingirati i darovati u skladu s bontonom

Alma vodi ženski lifestyle portal Modni ALMAnah te već 15 godina radi kao modna savjetnica. Autorica je dvaju modnih priručnika "Alma savjetuje" i "Alma savjetuje: haljine". Alma nudi usluge privatnog shoppinga, stiliziranje ormara te modno savjetovanje kroz različite ženske i business konferencije na kojima je često panelistica.

Za nju nema loše građe tijela, nema loših odjevnih kombinacija, nema lošeg stila - postoji samo čitav niz alata i ženskih "tips and tricks" koraka koje treba svladati u postizanju željenog cilja - a ona je tu da u tome pomogne!