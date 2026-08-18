Kosa vam je suha nakon mora? Ovo su najbolja ulja koja će joj vratiti sjaj

Nakon ljeta kosa često traži malo više pažnje. Sunce, sol i vjetar mogu je isušiti i ostaviti bez sjaja, pa je sada pravo vrijeme za dodatnu dozu njege

Nakon dana provedenih na suncu, u moru i na vjetru, kosa često postane suha, beživotna i sklona pucanju. Srećom, uz malo intenzivnije njege moguće joj je vratiti mekoću i sjaj, a uljni tretmani pritom mogu biti odličan saveznik. Izdvojili smo najbolje proizvode koje vrijedi dodati u rutinu nakon ljeta.

Prvi koraci prema oporavku

Prije nego što u svoju rutinu uvedete hranjiva ulja i intenzivne tretmane, dobro je napraviti nekoliko osnovnih koraka. Ako su vrhovi jako ispucali i oštećeni, šišanje je najjednostavniji način da kosa odmah izgleda urednije i zdravije.

Nakon toga vrijeme je za malo intenzivniju njegu. Barem jednom tjedno priuštite kosi bogatu masku koja će joj vratiti izgubljenu vlagu i pomoći da ponovno bude mekana i podatna. Birajte nježne proizvode za pranje koji neće dodatno isušivati kosu, a pokušajte i smanjiti korištenje pegle, figara i drugih uređaja koji uključuju visoke temperature.

Ako ipak ne možete bez toplinskog oblikovanja, zaštita od topline neka bude obavezan dio rutine. I, naravno, ne zaboravite na dovoljno tekućine – dobra hidratacija važna je za cijeli organizam, pa tako i za zdrav izgled kose.

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Najbolja ulja za suhu kosu

Kada kosi nakon ljeta treba dodatna doza njege, uljni tretmani i eliksiri mogu biti odličan saveznik. Osim što kosi daju lijep sjaj i čine je mekšom na dodir, mogu pomoći i kod suhoće, zagladiti vlas te olakšati raščešljavanje i stiliziranje.

Na tržištu danas postoji velik broj ulja i tretmana, od laganih formula koje možete koristiti svakodnevno do bogatijih proizvoda namijenjenih intenzivnoj njezi. Izdvojili smo nekoliko proizvoda koji su odličan izbor za suhu i iscprljenu kosu nakon ljeta.

L'Oréal Paris Elseve Extraordinary Oil

Ovo kultno ulje je pravi multipraktik za sve tipove kose. Njegova lagana formula, obogaćena mješavinom šest dragocjenih cvjetnih ulja, dubinski hrani kosu bez otežavanja. Može se koristiti prije pranja za njegu, prije feniranja za zaštitu ili na suhoj kosi za nevjerojatan sjaj i mekoću. Učinkovito kroti neposlušne vlasi i ostavlja kosu svilenkastom i mirisnom. Cijena: oko 8 €

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Garnier Fructis Miraculous Oil

Hranjivo ulje za suhu kosu koje pomaže u zaglađivanju kose i obnavlja prirodan sjaj i cjelovitost strukture. Potiče njeno obnavljanje i doprinosi lakšem raščešljavanju. Cijena: oko 8 €

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Gliss Kur Daily Oil-Elixir

Ovaj uljni eliksir je favorit mnogih zbog izvrsnog omjera cijene i kvalitete. Formuliran za jako oštećenu i suhu kosu, sadrži arganovo ulje i vitamin E koji intenzivno obnavljaju vlasi iznutra. Kosa postaje osjetno mekša, sjajnija i otpornija na lomljenje. Njegova bogatija tekstura idealna je za deblju vlas, ali u malim količinama odgovarat će i tanjoj kosi. Cijena: oko 8 €

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Olaplex No. 7 Bonding Oil

Za one koji su spremni uložiti malo više u zdravlje svoje kose, Olaplexovo ulje je revolucionaran proizvod. Ne samo da pruža nevjerojatan sjaj i mekoću, već sadrži patentiranu Olaplex tehnologiju koja obnavlja pokidane veze unutar vlasi, čineći kosu jačom iznutra. Izuzetno je lagano, štiti od topline do 232°C i pomaže u očuvanju boje. Dovoljno je samo nekoliko kapi za potpunu transformaciju. Cijena: oko 30 €

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Balea Professional Oil Repair Intensiv Haaröl

Pristupačan, a iznimno učinkovit, Balea uljni tretman je dragulj iz DM-a. Sadrži arganovo ulje i ne otežava kosu, što ga čini pogodnim za svakodnevnu upotrebu. Odlično zaglađuje 'frizzy' efekt, njeguje suhe vrhove i daje kosi zdrav izgled i sjaj. Idealan je izbor za one koji žele kvalitetnu njegu bez velikog troška. Cijena: oko 4 €

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Kérastase Elixir Ultime L'Huile Originale

Smatra se svetim gralom među uljima za kosu. Ovaj luksuzni eliksir s uljima marule, kamelije i argana pruža kosi intenzivnu njegu, termalnu zaštitu i dugotrajan sjaj. Njegova sofisticirana formula dubinski hrani vlas i zaglađuje kutikulu, a kosa ostaje lagana, meka i neodoljivo mirisna. Investicija koja se isplati za sve koji žele profesionalne rezultate kod kuće. Cijena: oko 70 €

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Macadamia Ultra Rich Repair Oil Treatment

Ovaj lagani, revitalizirajući tretman reducira lomljenje kose do 82%. Obogaćen je uljima bogatim omega masnim kiselinama, dubinski hrani kosu ostavljajući ju svilenkastom. Zaglađuje i štiti kosu od budućih oštećenja. Cijena: oko 39 €

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