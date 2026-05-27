Jednodijelni kupaći kostimi ponovno su hit: Donosimo najljepše modele za ljeto

Jednodijelni kupaći kostimi već sezonama ne silaze s liste najpoželjnijih ljetnih komada, a ove sezone dolaze u zaista raznolikim verzijama - od retro modela do potpuno jednostavnih i minimalističkih krojeva

Već nekoliko sezona jednodijelni kupaći kostimi ne silaze s liste najpoželjnijih komada za ljetne dane. Obožavaju ih ljubiteljice minimalizma, ali i sve žene koje traže elegantan, efektan i pomalo bezvremenski look za plažu ili bazen. Osim što izgledaju sofisticirano, jednodijelni modeli ove su sezone raznolikiji nego ikad, a u high street kolekcijama mogu se pronaći zaista odlični modeli za svaki stil.

Jednodijelni kupaći nekad su bilo sportski ili klasični, no danas je riječ o komadu koji vrlo lako postaje pravi statement u ljetnoj garderobi. Nosimo ga uz lanene hlače, oversized košulje, pareo suknje ili traper kratke hlače, zbog čega nerijetko izgleda poput stylish bodija. Upravo je ta njegova svestranost jedan od razloga zašto ga minimalistice toliko vole.

Trendovi ove sezone donose zaista širok izbor modela. Retro krojevi inspirirani estetikom sedamdesetih i devedesetih ponovno su među najtraženijima, posebno modeli s visokim izrezima, tankim naramenicama i strukturiranim materijalima. S druge strane, minimalistički kupaći u crnoj, bijeloj, bež ili maslinastoj boji ostaju vječni klasik koji izgleda elegantno iz sezone u sezonu.

Osim neutralnih nijansi, popularni su i modeli u jarkim bojama poput crvene, plave ili butter yellow nijanse koja se ove godine posebno istaknula u ljetnim kolekcijama. Tu su i badići s prugicama, cvjetnim motivima, točkastim uzorcima ili zanimljivim teksturama koji cijelom looku daju razigranu notu.

Posebno su popularni modeli asimetričnog kroja, s otvorenim leđima, cut-out detaljima i decentnim metalnim aplikacijama koje jednostavnom kupaćem daju luksuzniji dojam. Upravo zbog tih detalja jednodijelni kupaći često djeluju vrlo profinjeno i elegantno, čak i kada su potpuno jednostavni.

Bilo da volite retro estetiku, klasični minimalizam ili upečatljive modele u bojama i uzorcima, ponuda ove sezone zaista je raznolika. U nastavku donosimo favorite iz aktualnih high street kolekcija.

H&M - 29,99 €

H&M - 34,99 €

H&M - 34,99 €

H&M - 29,99 €

COS - 59 €

COS - 59 €

COS - 69 €

Zara - 35,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 35,95 €

Zara - 29,95 €