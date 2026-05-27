Ove sandale Jelene Rozge čine da obične traperice izgledaju ženstveno i stylish

Jelena Rozga još jednom potvrđuje zašto je prava kraljica jednostavnih, a efektnih kombinacija. Ovog puta svoje basic traperice podigla je na potpuno novi, ženstveni nivo uz elegantne sandale s tankim remenčićima koje će biti hit ljeta

Jelena Rozga pokazala je na svom Instagramu kako jedan savršen par sandala može potpuno transformirati casual kombinaciju. Elegantne sandale s tankim remenčićima nisu samo za svečane prilike - pjevačica ih je sparila s klasičnom bijelom košuljom i trapericama visokog struka, stvarajući look koji je istovremeno ležeran, moderan i ženstven.

Jelena Rozga/Instagram

Dizajnerske sandale koje vizulano izdužuju nogu

Sandale koje je nosila imaju tanki T-remen koji ide po sredini stopala i spaja se s remenom oko gležnja, čime se naglašava elegantan profil noge. Remenčići su u tamnoj boji, dok je potplat svijetle nijanse, što stvara sofisticirani kontrast, a prednji remen ostavlja prste potpuno otvorenima, vizualno izdužujući nogu i dodatno podižući ženstveni dojam outfita. Vjerojatno je riječ o modelu Khaite The Jones kožnih sandala, no postoje i budgte verzije vrlo sličnog dizajna.

Khaite The Jones, oko 720 €

Kako ih kombinirati

Jelena je hit sandale ljeta nosila nosila uz svoju omiljenu dnevnu kombinaciju - s jednostavnom bijelom košuljom i trapericama visokog struka, a cjelokupni styling zaokružili su minimalistički modni dodaci koji dodatno ističu eleganciju kombinacije. Ovaj look dokazuje da se stiletto sandale s tankim remenčićima lako mogu uklopiti i u casual kombinacije, podižući obične traperice na potpuno novi, ženstveni nivo.

Mango - sandale s remenom u obliku slova T, 45,99 €

Massimo Dutti - sandale s remenčićima, 79,95 €

Povoljnije alternative

Ako želite sličan efekt, postoje i povoljnije alternative koje omogućuju da postignete isti stylish izgled. Pronašle smo sličan model u Mangu, a u trenutačnoj su ponudi Massimo Duttija sandale s remenčićima i potpeticom srednje visine u crnoj i krem boji.