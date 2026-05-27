Ove sandale Jelene Rozge čine da obične traperice izgledaju ženstveno i stylish
Jelena Rozga pokazala je na svom Instagramu kako jedan savršen par sandala može potpuno transformirati casual kombinaciju. Elegantne sandale s tankim remenčićima nisu samo za svečane prilike - pjevačica ih je sparila s klasičnom bijelom košuljom i trapericama visokog struka, stvarajući look koji je istovremeno ležeran, moderan i ženstven.
Dizajnerske sandale koje vizulano izdužuju nogu
Sandale koje je nosila imaju tanki T-remen koji ide po sredini stopala i spaja se s remenom oko gležnja, čime se naglašava elegantan profil noge. Remenčići su u tamnoj boji, dok je potplat svijetle nijanse, što stvara sofisticirani kontrast, a prednji remen ostavlja prste potpuno otvorenima, vizualno izdužujući nogu i dodatno podižući ženstveni dojam outfita. Vjerojatno je riječ o modelu Khaite The Jones kožnih sandala, no postoje i budgte verzije vrlo sličnog dizajna.
Kako ih kombinirati
Jelena je hit sandale ljeta nosila nosila uz svoju omiljenu dnevnu kombinaciju - s jednostavnom bijelom košuljom i trapericama visokog struka, a cjelokupni styling zaokružili su minimalistički modni dodaci koji dodatno ističu eleganciju kombinacije. Ovaj look dokazuje da se stiletto sandale s tankim remenčićima lako mogu uklopiti i u casual kombinacije, podižući obične traperice na potpuno novi, ženstveni nivo.
Povoljnije alternative
Ako želite sličan efekt, postoje i povoljnije alternative koje omogućuju da postignete isti stylish izgled. Pronašle smo sličan model u Mangu, a u trenutačnoj su ponudi Massimo Duttija sandale s remenčićima i potpeticom srednje visine u crnoj i krem boji.