Marina Mamić imala prvu samostalnu reviju, došli su brojni poznati

Dramatične siluete, luksuzne teksture i snažna ženstvenost obilježile su večer u kojoj je Larie predstavio novo poglavlje svog modnog identiteta.

U impresivnom ambijentu zagrebačkog Velesajma, modni brend Larie dizajnerice Marine Matić proslavio je svojih prvih deset godina postojanja prvom samostalnom revijom Larie X Peugeot, okupivši brojna poznata lica, predstavnike medija, modne profesionalce i prijatelje brenda. Večer koja je spojila modu, umjetnost i suvremeni lifestyle ujedno je predstavljala važan trenutak u karijeri dizajnerice Marine Matić, koja je upravo ovom revijom po prvi put samostalno predstavila svoj autorski modni svijet na velikoj pisti.

Poznata po svom prepoznatljivom dizajnerskom rukopisu, Marina Matić kroz godine je gradila estetiku snažne ženstvenosti, dramatičnih silueta i luksuznih tekstura, stvarajući komade koji istovremeno odišu elegancijom, samopouzdanjem i odmakom od klasične mode. Upravo je takvu priču donijela i nova kolekcija predstavljena na reviji – vizualno snažna, moderna i sofisticirana, s naglaskom na precizno krojenje, bogate materijale i statement komade koji naglašavaju individualnost žene koja ih nosi.

Nova Larie kolekcija donijela je spoj strukturiranih formi, ženstvenih linija i suvremenog glamura, uz dominantnu paletu neutralnih tonova, crne i metalik akcenata. U fokusu su bili moćni kaputi, voluminozne haljine, predimenzionirani sakoi i detalji koji odražavaju DNK brenda – hrabrost, karakter i sofisticiranost bez kompromisa.

Posebnu simboliku večeri nosila je upravo činjenica da je riječ o prvoj samostalnoj reviji brenda Larie, čime je Marina Matić zaokružila prvo veliko desetljeće rada i dodatno potvrdila poziciju jednog od najprepoznatljivijih novih autorskih imena domaće modne scene.

„Ovih deset godina za mene predstavlja puno više od mode. Larie je priča o hrabrosti, kreativnosti i ženama koje se ne boje biti primijećene. Svaka kolekcija bila je dio mog osobnog i profesionalnog razvoja, a ova revija svojevrsna je proslava svega što smo zajedno gradili proteklog desetljeća“, istaknula je dizajnerica Marina Matić nakon revije.

Partner večeri bio je Peugeot, čija se estetika suvremenog luksuza i inovativnog dizajna prirodno povezala s vizijom brenda Larie, dok su brojni partneri i suradnici dodatno upotpunili doživljaj večeri koja je na jednom mjestu okupila modu, beauty, glazbu i lifestyle.

Atmosfera same revije i cijelog modnog spektakla bila je urbana i moderna, no istovremeno elegantna – upravo onakva kakvu Larie njeguje od svojih početaka. Uzvanici su imali priliku uživati u jedinstvenom modnom iskustvu koje je još jednom pokazalo da domaća modna scena itekako ima autore s jasnom vizijom i prepoznatljivim identitetom.

A upravo su frizure posebno koncipirane za reviju u režiji Katice Topčić, zaokružile cijelu modnu priču. Cijeli tim Kevin.Murphy profesionalaca u backstageu je radio kao savršeno uhodan kreativni odjel. Osmišljene kao prirodan nastavak estetike branda i kao sastavni dio stylinga, frizure prate osobnost svakog modela. „Uzeli smo u obzir koliko je svaka kosa jedinstvena i posebna te ima svoju prirodnu teksturu i upravo na tome smo bazirali moderne, autentične lookove“, objasnila je Katica Topčić, kreativna direktorica Kevin.Murphyja. Zahvaljujući detaljima poput trendi pletenica, suptilnih ukrasa u kosi, prirodno stiliziranih kovrča, wet look efekta, sleek repova i spontanih punđi, frizure na pisti bile su moderne, sofisticirane i bezvremenski ženstvene. Cjelokupni beauty doživljaj dodatno je obogatila Martina Kallos, koja je svojim prepoznatljivim brow pristupom suptilno zaokružila lookove na pisti. Glamurozni make up revije realiziran je uz Jane Iredale mineralni make up.

Prvom samostalnom revijom i obilježavanjem deset godina rada, Larie je otvorio novo poglavlje svog razvoja – hrabro, autentično i s karakterom.