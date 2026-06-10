Veličina je bitna - posebno kad je o njoj riječ: Kako odabrati idealnu torbicu

Ovoga tjedna stilistica Alma Premerl Zoko donosi nam vodič o najvažnijem ženskom modnom dodatku - torbici

Velika, mala, kožna, napravljena od tkanine, s metalnim lancem ili kožnom ručkom... Torbica je jedan od najpopularnijih modnih detalja i doslovno točka na 'i' svakog total looka. Odabereš li je u skladu sa stilom koji nosiš, bit će nježan detalj u total looku, a ako je potpuno kriva, bit će detalj koji će privući pažnju, potaknuti komentare i sve ono dobro što nosiš staviti u drugi plan.

Budući da ulazimo u ljeto, a vidim u gradskim stajlinzima da su torbice i dalje zimske i robusne u odnosu na tkanine, kao žena ženi ti savjetujem da modele koje si kupila na zimskom sniženju ili početkom proljeća isprazniš, očistiš, a sitnice koje nosiš u torbi ubaciš u nove, ljetne modele.

Pažljivo odaberi ljetnu tkaninu svoje torbe

Pitaš li se koje su idealne tkanine za tvoju ljetnu torbu, odgovor na ovo pitanje je vrlo jednostavan! Torbe za ljeto trebale bi biti platnene (čvrsta lanena tkanina ili osjetljivija svila), napravljene od ratana (popularni cekeri) ili pletene/heklane varijante koje su ove godine apsolutni hit.

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Odabir tkanine torbe svakako uskladi s tkaninama koje nosiš ovog ljeta - uz lan, torbica neka bude od tkanine (ili neka tkanina na torbi dominira), uz lepršave haljine u dnevnim kombinacijama nosi stilizirani ceker, a za večernje izlaske manje torbe od svile ili viskoze. Nosiš li traper u kombinaciji s prozračnim komadima i ugodne mokasinke ili štikle od mekane kože, kombiniraj ih s torbama od mekane, brušene kože, oblika koji prati tvoju siluetu. Masivne kožne torbe ili modele u patchworku treba sačuvati za hladniji dio godine i kombinacije s teškim tkaninama i slojevitom načinu odijevanja.

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Veličina je bitna

Veličina torbe je jako bitna! Nakon što odabereš pravu tkaninu svoje ljetne suputnice, pažljivo odaberi i veličinu torbe. Osnovno je pravilo poštivanje modnog bontona - što je luksuzniji event na koji si pozvana, to torbica mora biti manja. Drugim riječima, velike torbe koje od milja nazivaš svojim "super sagom" nosi uz ležerne dnevne kombinacije. Način na koji ćeš nositi torbu uskladi s građom tijela - što su širi bokovi i bedra, to neka torba bude s kraćom ručkom koju ćeš nositi u liniji pupka. Suprotno tome, uska bedra i bokove lijepo ćeš povezati sa širim ramenima i velikim prsima nosiš li torbu na duljoj ručki koja će u asimetriji prekriti dio boka. Oprezna budi s torbicama koje nosiš u ruci - nokti neka budu njegovani, a torba dizajnirana tako da pokaže najljepši dio ruku.

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Usklađivanje torbe s glavom

Zvuči neobično, ali ovo je jedno od najvažnijih pravila za usklađivanje torbe i građe tijela. Ne vjeruješ mi? Testiraj sama torbe koje imaš kod kuće. U masi modela odaberi onaj koji nosiš najčešće i uskladi ga sa svojom glavom. Modeli koji najbolje pristaju tvojoj silueti su oni koji pokrivaju dvije veličine tvoje glave vodoravno ili uspravno (duboka torba) kad je o dnevnoj torbi riječ, i jednu veličinu glave kad je riječ o manjim torbicama za posebne prigode.

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Isto tako, nosiš li clutch, savršeno usklađivanje znači pokrivanje tri veličine tvoje šake, a najmanja torbica koju ćeš nositi, mora biti veličine palca i malog prsta kad raširiš svoj dlan. Ma koliko ti zvučalo nevjerojatno usklađivanje tijela i torbe, uz odabir idealnog materijala, ovo je put prema pronalasku savršene torbe koju nećeš željeti ispustiti iz ruku.

Privatna arhiva

Savjete za odabir idealne torbe sam ti kao žena ženi dala, a idućeg tjedna kreću sezonska sniženja pa u masi onoga što će ti privući pažnju nauči odabrati ono najbolje, izbjegavajući zamke trgovaca. Što nikako ne kupiti u prvom krugu sniženja otkrivam ti iduće srijede!

U rubrici 'Kao žena ženi' modna savjetnica i stilistica Alma Premerl Zoko svake srijede donosi savjete o tome kako se odjenuti baš u svakoj prigodi, kako uložiti u temeljne odjevne predmete, kako trendove uskladiti s vlastitom građom tijela, ali i kako šopingirati i darovati u skladu s bontonom.

Alma vodi ženski lifestyle portal Modni ALMAnah te već 15 godina radi kao modna savjetnica. Autorica je dvaju modnih priručnika "Alma savjetuje" i "Alma savjetuje: haljine". Alma nudi usluge privatnog shoppinga, stiliziranje ormara te modno savjetovanje kroz različite ženske i business konferencije na kojima je često panelistica.

Za nju nema loše građe tijela, nema loših odjevnih kombinacija, nema lošeg stila - postoji samo čitav niz alata i ženskih "tips and tricks" koraka koje treba svladati u postizanju željenog cilja - a ona je tu da u tome pomogne!