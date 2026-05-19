Sharon Stone zaobišla modno pravilo Cannesa i za crveni tepih odjenula ovu raskoš

Glumica je pametno zaobišla pravilo o voluminoznim haljinama na crvenom tepihu i zasjala

Sharon Stone i u sedmom desetljeću života ostaje jedna od neospornih kraljica crvenog tepiha Filmskog festivala u Cannesu. Na svjetskoj premijeri filma "Fjords", Stone se pojavila u haljini koja izravno prkosi pravilima.

Naime, festival je zabranio "voluminozne" haljine, kako bi se spriječile gužve i osigurao nesmetan protok gostiju. Sharon je svejedno odlučila doći u raskošnoj haljini bez naramenica londonske dizajnerice Miss Sohee, iz njene couture kolekcije. Kreacija s panelom boje lavande prekrivenim cvjetnim vezom i kristalima, uokvirenim crnim perlicama, ostavlja bez daha.

Ključni element bio je odgovarajući crni plašt, također ukrašen kristalima. Iako je bio iznimno dramatičan i voluminozan, protokol festivala, kako se čini, ne spominje izričito plašteve.

Ovim pametnim potezom, Stone je uspjela nositi upečatljiv i raskošan komad, a da tehnički nije prekršila pravilo koje se odnosi na haljine s velikim šlepovima ili podsuknjama. Bio je to savršen primjer kako iskoristiti nedorečenost pravila u svoju korist.