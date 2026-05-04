Sharon Stone više ne izgleda ovako: Iznenadila promjenom imidža, ovo nije nosila godinama

Glumica Sharon Stone, čija je kratka plava kosa postala njezin zaštitni znak još od devedesetih, proteklog je vikenda sve ostavila bez daha. Pojavivši se na TCM Classic Film Festivalu, 68-godišnja zvijezda nije samo potvrdila svoj status modne ikone, već je predstavila i dramatičnu promjenu frizure - dugu, raskošnu kosu kakvu na njoj nismo vidjeli gotovo tri desetljeća. U kombinaciji s besprijekornim bijelim odijelom, Stone je ponovno dokazala da su godine za nju samo broj.

Događaj je bio posvećen projekciji klasika "The Misfits" iz 1961. godine, a održan je u legendarnom Egyptian Theatreu u Hollywoodu. Sharon Stone privukla je svu pozornost svojim elegantnim i moćnim izdanjem koje je odisalo samopouzdanjem.

Elegancija u bijelom od glave do pete

Za ovu prigodu, zvijezda "Sirovih strasti" odabrala je sofisticirano trodijelno bijelo odijelo koje je istovremeno djelovalo klasično i moderno. Savršeno krojeni sako sa strukturiranim ramenima i gumbima u boji kornjačevine nosila je otkopčan, otkrivajući ispod njega prsluk istog stila. Hlače visokog struka i blago proširenih nogavica vizualno su izdužile njezinu figuru i stvorile skladnu monokromatsku cjelinu.

Cjelokupni dojam zaokružila je pažljivo odabranim modnim dodacima. Na nogama je nosila bijele kožne cipele s visokim potpeticama i zlatnim metalnim detaljem, koje su dodale dozu odvažnosti inače klasičnom izgledu. Od nakita, isticala se masivna zlatna narukvica i prsten, dok je u ruci nosila elegantnu bijelu torbicu. Cjelokupno izdanje potvrdilo je da Sharon Stone savršeno razumije moć dobro krojenog odijela.

Frizura o kojoj svi pričaju

Ipak, ono što je izazvalo najviše komentara bila je njezina kosa. Samo nekoliko sati prije nego što se pojavila na festivalu, glumica je na društvenim mrežama objavila fotografiju s prepoznatljivom, ravno ošišanom bob frizurom. Stoga je transformacija bila još veće iznenađenje. Na crvenom tepihu prošetala je s dugim, zlatno plavim ekstenzijama koje su joj sezale do prsa.

Raskošni pramenovi bili su stilizirani u opuštene, blage valove, s razdjeljkom po sredini i nekoliko pramenova koji su nježno uokvirivali lice. Ova "beachy bombshell" frizura, kako su je opisali modni mediji, dala je njezinom izgledu dozu mekoće i glamura te je savršeno naglasila njezin osunčani ten. Posljednji put kada je glumica imala dugu kosu bilo je davne 1998. godine, nakon čega su kratki bob i pixie frizure postale njezin zaštitni znak. Iako je povremeno eksperimentirala s dužinom do ključne kosti, ovo je njezina najduža kosa u posljednjih nekoliko desetljeća.

Samopouzdanje kao najljepši ukras

Ova transformacija dolazi u vrijeme kada Sharon Stone otvoreno govori o starenju i pritisku koji se stavlja na žene u Hollywoodu. Nedavno je proslavila 68. rođendan, a svojim stavom i izgledom neprestano ruši predrasude. Na Instagramu, gdje je prati više od četiri milijuna ljudi, često dijeli fotografije kojima slavi svoje tijelo i godine, poput nedavne objave u bikiniju koja je oduševila njezine obožavatelje.

U jednom ranijem intervjuu priznala je kako su joj mnogi liječnici pokušavali "prodati" facelifting, no ona je to odbila. "Iskreno, mislim da u umjetnosti dobrog starenja postoji određena doza seksepila upravo u tim nesavršenostima. To je senzualno", izjavila je tada. Njezin najnoviji izlazak u javnost samo je potvrdio taj stav. Sharon Stone je pokazala da se ne boji promjena i eksperimentiranja, ali i da je samopouzdanje ključ bezvremenske ljepote. Bilo s kratkom ili dugom kosom, ona ostaje jedna od najupečatljivijih pojava na sceni, žena koja svojim stilom i stavom inspirira generacije.