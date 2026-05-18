Crème de la crème: Najljepše haljine s crvenog tepiha u Cannesu

Crveni tepih na Francuskoj rivijeri okupio je najveća imena svjetske filmske i modne scene na 79. izdanju najprestižnijeg filmskog festivala na svijetu, onog u Cannesu. Posebnu pažnju izazvala je premijera francuskog filma "Garance" redateljice Jeanne Herry, koji se prikazuje u glavnoj konkurenciji festivala.

Na glamuroznoj premijeri pojavile su se brojne zvijezde među kojima su bile Bella Hadid, Cate Blanchett, Julianne Moore, Carla Bruni, Adèle Exarchopoulos, Salma Hayek i Demi Moore. Crveni tepih još jednom je postao modna pista na otvorenom, prepuna couture kreacija, raskošnog nakita i spektakularnih beauty izdanja.

Jedna od najupečatljivijih bila je Salma Hayek, koja je ostala vjerna svom glamuroznom i ženstvenom stilu. Glumica se pojavila u elegantnoj bijeloj večernjoj haljini koja je naglašavala njezinu figuru, dok je cijeli look bio zaokružen luksuznim dijamantnim nakitom.

Veliku pažnju privukla je i Demi Moore, koja ove godine boravi u Cannesu kao članica festivalskog žirija. Glumica je na premijeru stigla u upečatljivoj večernjoj kreaciji koja je spojila dramatičnost i sofisticiranost. Demi posljednjih godina prolazi kroz veliku modnu renesansu, a njezina izdanja u Cannesu redovito završavaju na listama najbolje odjevenih zvijezda festivala.

