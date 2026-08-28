Sézane najavljuje novu eru: Jesenska kolekcija donosi veliki zaokret

Francuski brend koji je posljednjih 13 godina izrastao iz malog, organskog projekta u jedan od najprepoznatljivijih francuskih modnih brendova sada donosi novi smjer. Prvi pogled na novu eru pruža jesenska kolekcija koja poznatu Sézane estetiku donosi u nešto snažnijem, izražajnijem i modernijem izdanju

Nova sezona donosi velike promjene za Sézane. Francuski brend predstavio je jesensku kolekciju koja istovremeno ostaje vjerna svojoj prepoznatljivoj estetici, ali najavljuje i svojevrsnu novu eru u razvoju brenda. Nakon više od desetljeća tijekom kojih je Sézane izrastao iz malog, gotovo spontanog projekta u globalno prepoznatljiv modni brend, osnivačica Morgane Sézalory odlučila je napraviti korak unatrag i promisliti o njegovom daljnjem smjeru.

Sézalory nikada nije planirala stvoriti klasičan modni brend. Sve je počelo projektom Les Composantes, svojevrsnim vintage eBay dućanom u kojem je birala i prodavala vintage komade. Upravo su je omiljeni second hand komadi kasnije inspirirali na vlastite dizajne, a iz tog spontanog i organskog procesa postupno se razvila Sézaneova danas prepoznatljiva estetika.

Nakon 13 godina Sézalory je odlučila razmisliti o tome kako želi da Sézane izgleda u budućnosti. Nova era tako donosi zaokret i svojevrsnu evoluciju brenda. Promjene su vidljive već na vizualnom identitetu, koji sada uključuje novi logo i novu kampanju, a upravo jesenska kolekcija predstavlja prvi korak u tom novom smjeru.

Kampanju za novu kolekciju predvodi model Imaan Hammam, dok su za njezin vizualni dojam zaslužni stilist Alex Carl i fotograf Mark Kean. Nova kolekcija pritom ostaje vjerna onome što je Sézane godinama činio prepoznatljivim – nosivim komadima za svakodnevni život – ali donosi više izražajnosti, snažnijih silueta i detalja koji privlače pažnju.

Jedan od ključnih elemenata nove estetike su naglašena ramena i dramatični ovratnici. Posebno se ističu kratke jakne od umjetnog krzna, vune i kože, ali i trench kaputi koji dobivaju nešto odvažniji izgled. Veliku ulogu imaju i različite teksture koje se pojavljuju kroz ready-to-wear kolekciju i modne dodatke, stvarajući bogatiji i raskošniji dojam.

I dalje je, međutim, riječ o komadima koji su zamišljeni za svakodnevno nošenje. Upravo je ljubav prema odijevanju stvarnih ljudi i stvaranju garderobe koja funkcionira u svakodnevnom životu jedna od konstanti Sézanea. Nova era zato ne znači odmak od osnovnih komada, već njihovu interpretaciju kroz više karaktera, emocije i samopouzdanja.

Među modnim dodacima posebno se ističe velika, mekana tote torba opuštene siluete, koja bi lako mogla postati novi Sézane klasik. S obzirom na kultni status koji već imaju pojedini komadi brenda, čini se da je riječ o modelu koji ima potencijal postati jedan od najpoželjnijih komada sezone.

Sezane

Nova era pritom se ne odnosi samo na budućnost brenda, već se Sézane vraća i svojim vintage korijenima. U rujnu će tako predstaviti i posebnu pre-loved platformu na kojoj će se svakog 21. u mjesecu pojavljivati pažljivo odabrani vintage i second hand komadi. Kolekcije će birati Morgane Sézalory ili gostujući suradnici, a 10 posto globalne neto prodaje bit će donirano programu Demain, Sézaneovoj inicijativi usmjerenoj na društveni utjecaj.

Sezane

Jesenska kolekcija tako predstavlja zanimljivu novu fazu za Sézane – onu u kojoj se prepoznatljiva francuska estetika ne napušta, već postaje izražajnija, snažnija i osobnija. Ako je posljednjih 13 godina bilo razdoblje spontanog rasta, čini se da je pred brendom sada novo poglavlje u kojem će upravo ta iskustva poslužiti kao temelj za njegovu budućnost.

Neke od naših favorita iz jesenske kolekcije izdvajamo u nastavku.

Sezane, pulover - 170 €

Sezane, hlače - 135 €

Sezane - 590 €

Sezane, kaput - 325 €

Sezane - 120 €

Sezane - 450 €

Sezane, kaput - 380 €

Sezane, kaput - 495 €

Sezane - 135 €

Sezane, jakna - 550 €

Sezane - 295 €

Sezane, kaput - 495 €

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