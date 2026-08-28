Od ptičjeg izmeta do vampirskih tretmana: Ovo su najbizarniji beauty rituali slavnih žena

Uz klasične serume, maske i tretmane, neke slavne žene isprobale su i prilično neobične metode za koje vjeruju da im pomažu da izgledaju što bolje i mlađe. Od vampirskih tretmana i pijavica do neobičnih kućnih trikova, donosimo neke od najbizarnijih beauty rituala slavnih dama

U svijetu slavnih u kojem se svaki detalj izgleda pomno prati, pritisak da uvijek izgledaju besprijekorno i mladoliko ponekad dovodi do zaista neobičnih beauty rituala. Dok se neke zvijezde drže klasike poput dobre hidratacije, sna i kvalitetne njege kože, druge su spremne isprobati gotovo sve što obećava ljepši ten, sjajniju kosu ili mladolik izgled.

Od tretmana krvlju i pijavicama do maski od ptičjeg izmeta i kućnih trikova s majonezom – beauty rutina slavnih ponekad je puno bizarnija nego što biste očekivali.

Krv, igle i pomalo znanstvenofantastični tretmani

Jedan od najpoznatijih, ali i najkontroverznijih tretmana svakako je takozvani "vampirski tretman lica". Svijet je za njega posebno zainteresirala Kim Kardashian koja je još 2013. godine objavila selfie nakon tretmana, s licem prekrivenim krvlju.

Postupak, poznat kao terapija plazmom bogatom trombocitima (PRP), počinje vađenjem vlastite krvi. Ona se potom centrifugira kako bi se izdvojila plazma, koja se sitnim iglicama ponovno nanosi odnosno ubrizgava u kožu. Cilj je potaknuti proizvodnju kolagena te poboljšati tonus i teksturu kože i ublažiti sitne bore.

Iako je Kardashian kasnije priznala da joj je to bilo jedno od najbolnijih beauty iskustava, posebno zato što zbog trudnoće nije smjela koristiti kremu za ublažavanje boli, tretman je postao pravi hit. Njezina sestra Kourtney također je među poznatim obožavateljicama ove tehnike.

U kategoriju neobičnih i prilično intenzivnih tretmana ulazi i postupak kojem su se podvrgnule Cate Blanchett i Sandra Bullock. Tretman vrijedan oko 650 dolara uključuje intenzivan piling mikroiglicama, nakon čega slijedi elektrificirana maska za smirivanje kože. Na kraju se nanosi serum s epidermalnim faktorom rasta (EGF), sastojkom koji se koristi u tretmanima za poticanje proizvodnje kolagena i elastina.

Kada beauty rutina uključuje životinje

Neke zvijezde inspiraciju za svoju beauty rutinu pronalaze u prilično neočekivanim izvorima. Demi Moore tako je otkrila da je u Austriji isprobala detoksikacijski tretman pijavicama. Riječ je o medicinskim pijavicama koje tijekom tretmana sišu krv i pritom ispuštaju tvari koje se koriste u medicinske svrhe. Glumica je objasnila da je oduvijek tražila različite načine za poboljšanje zdravlja i oporavak organizma, a njezinim je stopama krenula i manekenka Miranda Kerr.

Gwyneth Paltrow, poznata po svom wellness carstvu Goop, otišla je korak dalje i isprobala apiterapiju, odnosno tretman pčelinjim ubodima. Riječ je o vrlo staroj praksi koja se povezuje s ublažavanjem upala i drugih tegoba. Paltrow je priznala da je tretman bolan, ali ga je opisala i kao vrlo zanimljivo iskustvo.

Još jedan beauty ritual koji zvuči kao da je stigao iz potpuno drugog svijeta je takozvani "Geisha facial". Tretman su popularizirali Victoria Beckham i Tom Cruise, a glavna zvijezda ovog neobičnog tretmana je – izmet slavuja. Prikuplja se u Japanu, zatim prolazi proces sanacije i dehidracije te se pretvara u fini prah. On se miješa s rižinim mekinjama i vodom kako bi se dobila maska koja djeluje kao nježni piling. Zbog sadržaja gvanina koži bi trebala dati svjež i blistav izgled. Cijena ovog neobičnog tretmana iznosi oko 180 dolara.

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Angelina Jolie, s druge strane, preferira nešto što zvuči manje ekstremno, ali je i dalje prilično neobično – pedikuru tijekom koje ribice Garra rufa grickaju mrtvu kožu sa stopala. Glumica je svoje iskustvo opisala kao škakljivo, što je vjerojatno najblaži mogući opis ovakve pedikure.

Beauty trikovi koji bi vas mogli iznenaditi

Nisu svi neobični rituali slavnih skupi i komplicirani. Neki od njih zapravo uključuju sastojke koje biste bez problema mogli pronaći u vlastitoj kuhinji.

Teri Hatcher, primjerice, svojedobno je otkrila da voli kupke s crnim vinom. U kadu punu vode dodaje dvije šalice vina, vjerujući da antioksidansi iz grožđa mogu pomoći koži, dok vinska kiselina djeluje poput svojevrsnog pilinga. Blake Lively svoju je prepoznatljivu plavu kosu njegovala – majonezom. Po savjetu svoje majke, prije tuširanja nanosila ju je na donji dio kose. Ideja je jednostavna: majoneza bi trebala zaštititi vrhove od isušivanja tijekom pranja i pomoći da ostanu mekani.

Catherine Zeta-Jones također ima nekoliko beauty trikova iz kućne radinosti. Kosu njeguje mješavinom meda i piva za dodatnu mekoću i sjaj, dok je za blistav osmijeh svojedobno koristila jagode, vjerujući da mogu djelovati kao prirodni izbjeljivač.

Kada beauty rituali postanu kontroverzni

Ipak, nisu svi neobični beauty trendovi bezazleni. Neki su izazvali brojne kritike stručnjaka, posebno kada je riječ o tretmanima koji se promoviraju kao alternativa medicinskim postupcima.

Gwyneth Paltrow tako se našla na udaru kritika zbog promoviranja vaginalnog parenja, odnosno tretmana tijekom kojeg se intimno područje izlaže pari s biljnim pripravcima. Iako se takvoj praksi pripisuju različite dobrobiti, poput "čišćenja maternice" i reguliranja ciklusa, stručnjaci upozoravaju da može izazvati iritacije i poremetiti prirodnu ravnotežu bakterija.

Za borbu protiv bora Katie Holmes svojedobno je isprobala kreme na bazi zmijskog otrova. One se predstavljaju kao svojevrsna alternativa botoksu bez igala, a određeni peptidi u formulacijama trebali bi privremeno opustiti mišiće i tako smanjiti vidljivost bora.

Još je neobičniji ritual glumice Shailene Woodley, koja je svojedobno priznala da jede glinu. Tvrdila je da je riječ o jednoj od najboljih stvari koje možete unijeti u organizam jer bi trebala pomoći u uklanjanju teških metala. Stručnjaci, međutim, ovakvu praksu ne preporučuju.

Od krvi i pijavica do majoneze, pčelinjih uboda i ptičjeg izmeta, čini se da potraga za savršenim izgledom među slavnim damama zaista ne poznaje granice. Neki od ovih rituala možda zvuče samo neobično i bezazleno, dok su drugi puno ekstremniji i mogu nositi određene rizike. U svakom slučaju, kada je riječ o beauty rutinama slavnih, granica između neobičnog trika i potpunog beauty ekstrema ponekad je prilično tanka.

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